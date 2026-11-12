YPF gastó $120.000 millones en publicidad desde enero

Para saber cuánto gasta YPF en publicidad hay que buscar en el balance de la petrolera. Para saber quién cobra, el balance se queda corto. Entre enero y septiembre de 2026, la compañía destinó $120.744 millones al rubro “publicidad y propaganda”, según sus estados financieros consolidados. El investigador Agustín Espada difundió la cifra en X. Equivale a más de $13.400 millones por mes.

La cuenta tiene interés político por una razón que se pierde cada vez que el Gobierno habla de “pauta cero”. En diciembre de 2023, Javier Milei suspendió por decreto las campañas institucionales pagas de la Administración Central. YPF tiene accionistas privados, cotiza en bolsa y vende combustibles en competencia con otras marcas. También tiene un accionista que controla el 51% de su capital: el Estado. La suspensión dejó afuera a la petrolera y a otras empresas bajo control estatal.

La diferencia importa en los dos sentidos. Un aviso para vender nafta es un gasto comercial de YPF. Imputárselo a la Casa Rosada como si fuera una campaña de Presidencia distorsionaría la cuenta. Pero mirar sólo lo que contratan los ministerios también deja fuera de cuadro a uno de los grandes anunciantes del país. La pauta que compran las empresas de mayoría estatal sigue llegando a los medios aun cuando la administración nacional suspenda sus campañas.

Espada ya había documentado esa diferencia junto con el periodista José Giménez en una investigación para Chequeado. En el primer tramo de la gestión libertaria, mientras otras empresas públicas recortaban sus gastos publicitarios, YPF mantuvo su inversión en términos reales respecto de 2023. En todo 2025, la petrolera contabilizó $128.838 millones en ese rubro.

El balance más reciente permite comparar períodos iguales. En los primeros nueve meses de 2025, YPF había registrado $88.057 millones. Un año después, el aumento fue del 37,1% en pesos corrientes. La empresa distingue cuánto corresponde a administración y cuánto a comercialización. De los $120.744 millones, la compañía anotó $81.793 millones como gastos de administración y $38.951 millones como gastos de comercialización. El cuadro no identifica a los destinatarios ni permite establecer qué parte del total cobraron los medios.

Esa información ya fue objeto de un pedido de acceso de Chequeado, que solicitó el detalle por medio, agencia y red social. YPF se negó a entregarlo. El monto que difundió Espada actualiza la cifra del gasto. La lista de quiénes lo facturaron sigue pendiente.