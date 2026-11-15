El Papa León XIV en Argentina: con los pies en la tierra

El 12 de febrero de 2024, Javier Milei y Jorge Mario Bergoglio mantuvieron su primer y único encuentro en el Vaticano. Esa reunión tuvo una repercusión fenomenal por varios motivos. Para el recién llegado presidente significaba la primera vez que se veía con el Papa, luego de años en los que el libertario le había dedicado todo tipo de insultos y descalificaciones, entre las que asomaba las de muchos popes de su espacio, que habían llegado a proponer romper relaciones con la Santa Sede en caso de ganar las elecciones. Para Bergoglio, figura que siempre levantó polémica en su suelo, también era importante: durante la campaña electoral había lanzado mensajes subliminales, sin nombre y apellido, pero con un destinatario claro. “Le tengo miedo a los salvadores sin historia, como Adolfito, uno que nadie conocía, no conocían sus raíces ni su convicción y así terminamos”.

De ese encuentro se habló y escribió mucho, pero hay un detalle que se suele pasar por alto: el regalo que le hizo Francisco antes de despedir a Milei. “Estos son mis libros, los que escribí”, le dijo sobre el final, en referencia a sus encíclicas “Laudato si'” y “Fratelli tutti” (hermanos todos), donde está explicitado su programa, que va desde la defensa del medioambiente y la justicia social a la crítica al capitalismo salvaje. Todo lo que pasó durante la visita al país de su sucesor, alguien a quien el nacido en Flores seleccionó casi a dedo y formó para el cargo, se podría enmarcar en la anatomía de ese instante, el último entre los dos argentinos en el Vaticano: dos maneras de ver y entender el mundo diametralmente opuestas. El riguroso protocolo que se autoimpuso Milei, la exagerada simpatía para con alguien con el que no coincide, el hecho de compartir espacio físico con gente a la que detesta en sus entrañas, entre tantas otras anomalías que sucedieron durante los cuatro días de León XIV en Argentina, bien podría ser causal de una canonización. Lo del sucesor de Francisco fue milagroso.

Santificado. El Papa desembarcó en Argentina en la tarde del domingo 8, en lo que fue la primera visita de un sucesor de San Pedro desde 1987. Luego de una breve parada en el monumento a San Martín, en lo que fue su primer contacto oficial con el público argentino, el Sumo Pontífice un discurso en el Palacio Libertad. Lo hizo luego de que hablara el Presidente, un discurso de bienvenida en el que no se privó de mostrar su faceta religiosa y también mística. “La libertad queda consagrada en el libro del Éxodo al momento de recibirse las tablas de la ley. A continuación, los mandamientos señalan ‘no matarás’, que protege la vida, y ‘no robarás’, que protege la propiedad”, dijo, entre otras frases, un atisbo de la particular interpretación que hace de las Sagradas Escrituras, de donde extrae la conclusión de que Dios literalmente creó el capitalismo, que el liberalismo es literalmente su ideología y que, por lo tanto, todos los que se oponen a ella son “satánicos”. Según él mismo anunció, todas estas ideas verán la luz antes de fin de mes en su próximo libro “La moral como política de Estado”.

Luego llegó el turno de León XIV. Ese primer discurso sonó mucho, porque, tal cual había escrito antes Francisco en sus libros y repetido a lo largo de todo su papado, su mensaje es el de la doctrina social de la Iglesia. “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, “quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia y reconocer los límites del poder que le ha sido confiado”, “la democracia se fortalece en la manera cotidiana de actuar en la vida pública, en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos y en la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino”, fueron algunas frases del Papa. Aunque sus palabras eran ni más ni menos que una reinterpretación de aquella doctrina eclesiástica -a la que, no casualmente, le dio inicio la persona de quien tomó su nombre, León XIII-, y aunque no tenía un destinatario único, la política argentina y el círculo rojo se encargaron de llevarlas a la grieta: los que no quieren a Milei lo interpretaron como un mensaje directo contra el mandatario y su gobierno, y los que defienden al oficialismo se limitaron a celebrar la presencia papal y a pedir que no se lo “politizara”, tal cual dijo Martín Menem.

Esa fue la tesitura en la que se leyeron los cuatro días del Papa en Argentina. Cada gesto de León, entre los que destacaron su visita al penal de Devoto o su presencia en el Cottolengo Don Orione, y cada una de sus palabras, como cuando habló de las dificultades que enfrentan los ancianos, la importancia de la educación y la universidad, o el cuidado para los discapacitados (“el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”), fueron interpretadas por gran parte de la política en esa senda.

Sin embargo, el saldo que más contundente que dejó la visita papal fue la enorme movilización popular que desató tanto en los dos eventos que hizo en el Monumento a los Españoles en Palermo -una misa el lunes 9 y un evento para los jóvenes el martes 10 a la noche- y durante su visita a Luján y a la ciudad de Córdoba. Se acercaron decenas de miles de creyentes -los cálculos estiman alrededor de seis millones de personas entre los tres actos masivos- y muchos otros que no lo eran. Probablemente ese sea el último legado de Francisco, materializado a través del sacerdote al que preparó como su sucesor (tal cual cuenta quien quizá fue su mejor amiga, la periodista Alicia Barrios, en una nota de esta edición): el hecho de que muchos de los que asistieron a los actos papales, o de quienes siguieron su palabra por los medios o las redes, lo hicieron porque antes Bergoglio acercó a la Iglesia y a la figura del Sumo Pontífice a una parte de la sociedad que los miraba con desconfianza. Francisco no llegó a volver al país en el que nació, pero su legado sí lo hizo.

El miércoles 11, a la tarde, León abandonó el país rumbo a Perú, la nación en la que fue obispo de Chiclayo durante casi diez años. Milei lo fue a despedir hasta la puerta del avión. Y se emocionó hasta las lágrimas luego de saludarlo.

Ruidos. La presencia de León XIV levantó controversias más allá de lo que dijo o de los lugares que visitó. Una comenzó cuando este medio reveló de quién eran las empresas elegidas para trabajar en los dos eventos papales en Palermo. NOTICIAS detectó la presencia de agentes de Tech Security trabajando como la seguridad privada de la misa y el encuentro con las juventudes. También participó en esas dos jornadas, como encargada de la limpieza, la compañía Purgato. ¿Qué tienen ambas en común, además de hasta compartir juntas la misma publicación en Instagram en la que mostraban su trabajo en el evento histórico? Que las dos son de la familia Menem.

Tech Security nació en el 2005. Hasta diciembre de 2023 Martín Menem era uno de los socios. Sin embargo, días antes de asumir como presidente de la Cámara de Diputados, el riojano le cedió sus acciones a su hermano Adrián, que junto con su otro hermano Fernando son parte de quienes comandan esa compañía. Tech Security fue la seleccionada por DF Entertainment (la empresa fundada por Diego Finkelstein, que había ganado la licitación de $8.690 millones vía contratación directa “por urgencia” de parte del Ejecutivo) para encargarse de la seguridad privada del evento. Esa presencia, que reveló este medio, levantó polvareda en la discusión mediática. Tiene algún sentido: no era la primera la primera vez que la empresa de la familia Menem quedaba en el medio de la tormenta. En julio de 2025, el periodista Manuel Jove reveló que el Banco Nación le había extendido un contrato que ya tenía con la empresa, por un monto de casi 4.000 millones de pesos. Purgato, que también se hizo cargo de la limpieza en los dos eventos en Palermo, pertenece a Fernando Menem y Pablo Vázquez, amigo de la infancia del primero.

No fue la única polémica que dejó la visita papal. El día de la misa en Palermo se armó una carpa para invitados preseleccionados, a la que rápidamente las redes bautizaron como “carpa vip”. Ahí había funcionarios, empresarios, periodistas cercanos al Gobierno y también personalidades del espectáculo. De hecho, los propios asistentes fueron los que se encargaron de que se filtrara el hecho, al empezar a subir a sus propias redes imágenes del catering y del lugar. Tal cual reveló la periodista Mariel Fitz Patrick, la contratación del Gobierno de DF Entertainment preveía el armado de un “sector vip” para 4.000 mil personas. El contraste entre lo que se supone que debe ser una misa, sumado al mensaje del Papa, con las fotos de tanta comida y las selfies de gente que posaba vestida como para una gala generaron enorme polémica. El paso de León por Argentina dio para todo.