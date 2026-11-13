Fernando Iglesias dijo que la inflación no baja por culpa del periodismo

El embajador argentino ante la Unión Europea, Fernando Iglesias, volvió a generar controversia en las redes sociales con una publicación en la que habló sobre la persistencia de la inflación y apuntó contra el periodismo por las dificultades del gobierno de Javier Milei para consolidar la desaceleración de los precios. El mensaje, difundido en su cuenta de X, planteó en tono de queja que la inflación no termina de bajar por responsabilidad de los medios de comunicación, una interpretación que trasladó la discusión económica hacia el papel de la prensa en la construcción de la percepción social sobre la marcha del programa libertario.

"El riesgo país complica la baja de la inflación. Cuando la desconfianza permanente alentada por la oposición y el periodismo dispara el riesgo país, se cierran el crédito y las inversiones, bajan el crecimiento y la recaudación, el Estado se ve en dificultades para financiarse y sufre presiones cambiarias. Así, se hace difícil aplicar políticas monetarias antinflacionarias. Que este gobierno lo haya logrado no quiere decir que no sea difícil, que es lo que dije en mi tweet", sostuvo el dirigente libertario en su red social.

El contexto de la respuesta de Iglesias se desprende de los cuestionamientos que el periodista de Clarín, Ignacio Miri, trasladó a las redes sociales. Ante la contestación, el comunicador sostuvo: "¿Qué tiene que ver en este caso el riesgo país con la inflación? Si querés podemos hablar de riesgo país, pero no entiendo la conexión".

La publicación apareció en un momento particularmente sensible para el oficialismo, luego de que el INDEC informará que la inflación de octubre fue del 2,2%, por encima del 1,9% registrado en septiembre. El indicador acumuló un 26,3% durante los primeros diez meses del año y alcanzó una variación interanual del 33,1%. El resultado volvió a poner en discusión uno de los principales objetivos económicos de Milei: conseguir que el proceso de desinflación avance hacia registros cada vez menores.

La particularidad del dato estuvo en que la inflación general volvió a acelerarse, aunque el componente núcleo —que excluye los precios estacionales y regulados— descendió al 1,5%. El rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró incrementos importantes, mientras que los precios estacionales también presionaron sobre el índice. Frente a ese escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a explicar que una parte de la aceleración obedecía a los cambios introducidos en el régimen de Zona Fría, que modificaron los subsidios al gas para millones de usuarios. Siempre hay una explicación a mano.

Mientras tanto, la intervención de Iglesias se inscribe en una discusión más amplia dentro del oficialismo sobre la manera en que los medios presentan los resultados económicos. El Gobierno suele destacar los indicadores de inflación núcleo, la comparación interanual y los registros históricos para defender la continuidad del programa económico. En cambio, buena parte de la cobertura de consultores y especialistas pone el foco en la persistencia de aumentos mensuales cercanos al 2%, el encarecimiento de los servicios públicos y las dificultades que enfrenta la población para recuperar su poder adquisitivo.

La discusión vuelve a poner sobre la mesa de forma soslayada la relación entre el gobierno libertario y los medios de comunicación. Mientras el jefe de Estado y sus funcionarios reivindican la desaceleración inflacionaria como uno de los principales logros de su gestión, las publicaciones periodísticas sobre la aceleración mensual, los aumentos de tarifas y el deterioro del consumo terminan convirtiéndose en blanco de cuestionamientos por parte de dirigentes y militantes oficialistas.