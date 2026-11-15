Milei geopolítico: en un mundo adverso

La llegada del Papa León XIV fue un impasse para Javier Milei. El Presidente recuperó el ánimo: volvió a tener actividad fluida en Instagram. Subió imágenes de IA, de su colección imaginaria de Fenómeno Barrial. Esta vez, por ejemplo, publicó dos leones frente a la Casa Rosada, comparándose con el Sumo Pontífice.

El alivio llegó justo. Porque Milei había acumulado una serie de malas noticias que le traían una fuerte preocupación: las derrotas de Flávio Bolsonaro en Brasil y de Donald Trump en las intermedias de Estados Unidos, más la caída de Santiago Peña en Paraguay fueron un llamado de atención a su proyecto de conservar el poder. Los vientos de la derecha que prometían gobernar todo el continente podrían estar cambiando. Eso preocupa en Balcarce 50. Aunque la llegada del Papa, puso la discusión política en stand by.

Elecciones.

La primera advertencia para el Presidente llegó de Brasil. El gabinete estaba subido a una ola triunfalista, amparados en la performance de Bolsonaro en la primera vuelta. Todos descontaban que el balotaje iba a favorecer a la derecha: en la historia de Brasil el candidato que ganaba en primera instancia repetía en la segunda. La regla se rompió: Lula da Silva fue electo presidente, otra vez, y Milei se sumió en un profundo silencio.

Del momento triunfalista quedan mensajes grandilocuentes, como el del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo: “Tengo un jefe que de la nada llegó a Presidente de la Nación, y en dos años y medio, cambió la forma de votar de un continente entero”, escribió. Y completó: “Todo muy normal. ¿Quién no podría haber hecho lo mismo, no?”. Faltaban pocos días para que el Partido de los Trabajadores diera vuelta la elección.

Milei no felicitó al presidente electo del vecino país, el mayor socio comercial de Argentina. Y persistió en el silencio luego. Fue el único mandatario de la región en no reconocer la victoria del líder del PT. Incluso lo saludaron otros referentes de la derecha, como el colombiano Abelardo de la Espriella: “Lula y yo tenemos grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente”, expresó. Y completó: “Ninguna consideración puede estar por encima de nuestras naciones”. Lula da Silva le contestó: “Vamos a trabajar juntos”.

La primera defensa del entorno del libertario fue asegurar que Lula tampoco lo había felicitado en su victoria electoral del 2023. Eso se desarmó al encontrar el tuit de aquel momento. Da Silva no lo nombró, pero felicitó al pueblo argentino por la elección y al “nuevo mandatario”. Una clase de diplomacia para el argentino.

Tras el batacazo de la izquierda en Brasil, la elección en Estados Unidos los agarró con la guardia alta. En Norteamérica, además, se esperaba la derrota de Trump, por eso no había euforia en Casa Rosada. Lo que no imaginaban era que sería tan contundente: los republicanos perdieron el manejo de las dos cámaras y lo que resta de la gestión será cuesta arriba.

Lo de Trump tiene un doble condicionamiento: no es sólo el líder de la derecha en el que se referencia Milei. Es también el país que socorrió a los libertarios en las elecciones pasadas con un salvataje económico de 20.000 millones de dólares. Será difícil que vuelva a suceder.

El silencio por las derrotas de Bolsonaro y Trump contrastan con la rápida reacción por los sufragios de Israel, el otro aliado. “Felicitaciones, querido amigo Netanyahu por la gran elección del Likud, que volvió a ser la primera fuerza en Israel”, escribió. Y completó: “Una vez más has demostrado la fortaleza de tu liderazgo, incluso frente a las encuestas y predicciones en tu contra”. Pero la salutación apresurada lo pudo haber dejado en off side. Es que a dos semanas de los comicios, Netanyahu no logró formar gobierno. De hecho, al cierre de esta edición, el dirigente centrista Gadi Eisenkot se había comprometido a formar un gobierno de emergencia nacional “lo antes posible” para reemplazar al primer ministro, el favorito de Milei.

Expulsado.

La otra alarma llegó de Paraguay. La destitución de Santiago Peña por el caso Ueno Bank le quitó un aliado al libertario en el Mercosur.

Basta con revisar el archivo. Milei había llenado de elogios a Peña, a quien se describía unido por “el amor por las ideas de la libertad”. “No tengo dudas que tanto la Argentina como Paraguay serán un ejemplo para toda Sudamérica”, predecía. No pasó.

Ueno Bank, una de las entidades financieras más grandes de Paraguay, cerró sus puertas y entró en proceso de liquidación de sus bienes. Eso arrastró a Peña, que había sido accionista de la institución. En 24 horas fue destituido.

Ahora la investigación avanza sobre el ex presidente, que está en prisión preventiva. Allanaron uno de sus domicilios y encontraron una bóveda con tecnología israelí, imposible de flanquear.

Milei no era el único que llenaba de elogios al modelo paraguayo. También el ministro Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, no escatimaban en elogios. Otra vez, reina el silencio desde la caída en desgracia del socio ideológico.

Las sucesivas desventuras de los otros líderes de derecha envalentonaron a la oposición en el país. Incluso golpeando debajo del cinturón: le pusieron el mote de “mufa” al Presidente. Carlos Bianco, jefe de Gabinete de Axel Kicillof, se le rió: “Te liquida”, escribió junto a un video de Milei elogiando a Peña. Malena Galmarini, la esposa de Sergio Massa, se sumó: “Porfa, no se saque foto con el Papa que usted es mufa”. Hasta Horacio Rodríguez Larreta, habitualmente mesurado, se burló de la suerte del mandatario. Dispuesto a intentar regresar a la jefatura de Gobierno porteña, posteó una foto del libertario con Jorge Macri y una leyenda irónica sobre su poder de yeta: "Bolsonaro, Trump, Peña, Netanyahu... La ciudad te pide uno más”, tuiteó.

La gira del Sumo Pontífice por Latinoamérica cambió el foco y en Casa Rosada agradecieron. Pero en su discurso, el Papa dejó un mensaje sobre los dilemas de la región: “América del Sur ha sabido encontrar, en momentos difíciles de su historia, caminos de negociación y entendimiento para superar graves tensiones”, dijo León XIV en el Palacio Libertad. Y agregó: “Argentina está llamada a preservar esa voluntad de diálogo y contribuir a que siga dando frutos”. Milei lo escuchaba atentamente a pocos metros.

En pocas semanas, el Presidente abandonó el espíritu triunfalista por los resultados que se dieron en el mundo. A la ola de derecha que proclamaba e intentaba liderar, cada vez le quedan menos representantes.