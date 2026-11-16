Marcela Pagano versus Martín Menem, round mil

La diputada nacional Marcela Pagano volvió a llevar la interna de La Libertad Avanza al centro de la escena política con una verdadera catarata de publicaciones en la red social X contra Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, a quien acusó de traicionar a Javier Milei, construir un entramado de negocios con recursos públicos y utilizar su posición institucional para beneficiar a familiares y allegados.

En una extensa secuencia de mensajes difundidos entre la noche del domingo 15 y la mañana del lunes 16 de noviembre, la legisladora del bloque Coherencia desplegó una batería de denuncias que incluyó presuntas irregularidades en la Aduana, el PAMI, la obra social de las Fuerzas Armadas, el Banco Nación, la Agencia Nacional de Discapacidad y el puerto de Corrientes. También cuestionó su comportamiento dentro del oficialismo, lo acusó de querer apropiarse de la estructura partidaria libertaria y aseguró que, en conversaciones privadas, habría descalificado al propio Presidente.

El primer mensaje marcó el tono de toda la ofensiva: "Hoy voy a contarle a Javier Milei que el traidor siempre fuiste vos". Pagano sostuvo que Menem habría manifestado durante una visita a Corrientes, en una conversación puertas adentro, que Milei estaba "loco" y que quien verdaderamente conducía las decisiones del Gobierno era Santiago Caputo, a quien identificó como "el pendejito de Caputo". La diputada utilizó esa supuesta conversación para cuestionar la lealtad del titular de Diputados hacia el mandatario y lo acusó de estar construyendo una estructura política propia con el objetivo de quedarse con el control de La Libertad Avanza.

"Sos tan medio pelo Casta que ya todos en Corrientes saben de tus negocios cobrando peaje en el puerto. Conozco a tus socios. Y lo más patético es que seguís ilusionando a los propios con candidaturas a gobernador e intendente que no van a existir. Lo de Libra siempre supiste que era una estafa. Cerimedo te lo advirtió a vos y a tu jefa. Igual siguieron adelante. Cuando el viento de cola no esté en Comodoro Py, habrá mensajes que esperan ver la luz", tuiteó la parlamentaria.

Seguidamente, en el mismo hilo, enumeró: "Te recuerdo, Lago Viejo. Los contenedores de Aduana que manejas vos y tu familia. Esos que son de telas y ropa que se los “donaban” a organizaciones sociales y que tenían el circuito de reventa armado para los chinos de Once y Avellaneda. ANDIS: siempre fue Lule el que coordinó. Hay un mensaje que también va a prenderte fuego, estaba en un celular: “KM 3%”…y el audio que precisa: “se lo iban a informar a Rioja”. Vos sabes muy bien quién es “Rioja”. Obra social de las FFAA: te llevaste casi $100 millones la primera semana de intervención con pagos de prestaciones inexistentes y otra vez la Suizo y sus subsidiarias".

De todo lo escrito, uno de los posteos más delicados de la ofensiva la ex periodista estuvo relacionado con el caso $LIBRA. La acusación vuelve a poner bajo discusión el conocimiento que distintos integrantes del círculo presidencial podrían haber tenido sobre el emprendimiento cripto antes de que estallara el escándalo. Sin embargo, se trata de un señalamiento de Pagano que debe diferenciarse de los hechos acreditados en la investigación judicial.

Otro de los blancos fue el manejo de organismos públicos. Pagano acusó a Menem de haber intervenido en la disputa por el control del PAMI y denunció que existiría un sistema de cobro de porcentajes por las prestaciones y las nuevas afiliaciones. En uno de sus mensajes sostuvo que se cobraría un 5% por los pagos y un 15% por las altas nuevas. También lo vinculó con la intervención de la obra social de las Fuerzas Armadas, donde aseguró que durante la primera semana se habrían desviado casi 100 millones de pesos mediante pagos por prestaciones inexistentes. Las afirmaciones fueron formuladas por la diputada en sus redes sociales y no deben presentarse como irregularidades judicialmente comprobadas.

En la misma línea, involucró a Eduardo "Lule" Menem, primo del presidente de Diputados y uno de los principales operadores políticos del oficialismo, en el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La legisladora hizo referencia a presuntas conexiones entre el entorno de los Menem y el manejo de contrataciones y recursos del organismo. Para reforzar sus acusaciones, mencionó mensajes, referencias internas y un supuesto circuito de intermediación política que, según su interpretación, demostraría la existencia de un esquema de recaudación y distribución de beneficios.

La ofensiva también alcanzó al sector tabacalero. Pagano acusó al titular de Diputados de haber utilizado su influencia parlamentaria durante el tratamiento de la Ley Bases para favorecer los intereses de una empresa del rubro en detrimento de otros actores económicos. Además, le atribuyó responsabilidad en la salida del exjefe de Gabinete Nicolás Posse, al sostener que detrás de aquella disputa existían intereses relacionados con el negocio del tabaco. En este punto, la diputada buscó instalar que las diferencias internas del Gobierno no respondían exclusivamente a cuestiones políticas o de gestión, sino también a disputas por el control de determinadas actividades económicas.

Uno de los aspectos que mayor repercusión generó fue la denuncia sobre la presunta incorporación de familiares de Martín Menem a distintas dependencias estatales. Pagano aseguró que cerca de veinte personas vinculadas con el apellido Menem habrían conseguido cargos jerárquicos en organismos públicos. También cuestionó un préstamo de 357 millones de pesos que, según afirmó, habría recibido un sobrino del presidente de la Cámara baja a través del Banco Nación. A esto sumó referencias a empresas de seguridad y limpieza relacionadas con el entorno familiar del dirigente riojano, que habrían conseguido contratos con organismos estatales.

En ese capítulo reapareció la controversia alrededor de Tech Security, compañía vinculada históricamente con Martín Menem y sus hermanos, y Purgato S.A., relacionada con servicios de limpieza. La primera había quedado bajo observación pública por la adjudicación de un contrato millonario para prestar servicios de vigilancia en edificios del Banco Nación. Según los antecedentes publicados, Martín Menem había cedido su participación accionaria en Tech Security en diciembre de 2023, antes de asumir la presidencia de la Cámara de Diputados. El Banco Nación, por su parte, defendió el procedimiento de contratación y sostuvo que la propuesta había sido la más económica entre las ofertas recibidas. La empresa también quedó mencionada por su participación como subcontratista en el operativo de seguridad de la misa del papa León XIV en Palermo.

El enfrentamiento tiene una historia mucho más extensa que esta última catarata de publicaciones. Uno de los primeros grandes puntos de ruptura fue la conducción de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. En abril de 2024, Pagano había sido elegida para presidir ese organismo con el respaldo de legisladores de distintos bloques, pero Menem suspendió la reunión en la que debía formalizarse su designación y desconoció posteriormente la validez de aquella constitución. La diputada interpretó la decisión como una maniobra política destinada a impedir que asumiera una función para la que había conseguido los apoyos necesarios.

El conflicto escaló durante marzo de 2025, cuando Pagano enfrentó públicamente a Menem en el recinto. En una sesión particularmente tensa, el presidente de la Cámara le quitó la palabra y la diputada respondió sacando un megáfono para exigirle explicaciones por el desconocimiento del acta de constitución de la Comisión de Juicio Político. "Yo trabajo para Javier Milei, no para usted", le gritó entonces, dejando expuesta una interna que hasta ese momento se había desarrollado principalmente en conversaciones reservadas y disputas parlamentarias. La escena se viralizó y se convirtió en uno de los episodios más representativos de la fractura libertaria en Diputados.

La ruptura sumó un nuevo capítulo el viernes 13 de noviembre, cuando Menem salió públicamente a cuestionar a su antigua compañera de bancada durante una entrevista con el medio riojano Fénix. Allí sostuvo que Pagano debía renunciar a su banca después de abandonar el espacio político por el que había sido elegida. "Lo que tendría que hacer es renunciar porque estafó a la sociedad", afirmó el titular de Diputados.

Por supuesto, estas simples palabras funcionó como detonante inmediato de la respuesta de la legisladora, que apenas dos días después publicó el extenso hilo con una serie de acusaciones personales, políticas y económicas focalizadas en el sobrino del ex presidente peronista .Hasta el momento, el presidente de la Cámara baja no había ofrecido una respuesta pública específica a la última batería de denuncias.