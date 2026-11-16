Dante Gebel retoma su campaña en Argentina con afiches y donaciones

El nombre de Dante Gebel intenta volver a instalarse con fuerza en la escena política argentina a partir de una nueva campaña de posicionamiento público que combina afiches callejeros, publicaciones en redes sociales, acciones solidarias y una convocatoria multitudinaria en el estadio de Vélez. Aunque el pastor evangélico todavía no confirmó que vaya a competir por la Presidencia en 2027, los movimientos de su entorno y la aparición de mensajes que promocionan su figura comenzaron a alimentar las especulaciones sobre una eventual candidatura.

La estrategia busca otra vez transformar su popularidad como predicador, conductor, conferencista y referente religioso en capital político, con una imagen que pretende diferenciarse de la dirigencia tradicional y que combina cercanía social, sensibilidad frente a las necesidades de los sectores vulnerables y capacidad de convocatoria. La señal más visible de esta nueva etapa apareció en las calles de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde comenzaron a multiplicarse los afiches y las pintadas con el nombre de Gebel.

La campaña también tuvo presencia en accesos y rutas nacionales, entre ellas la Ruta 2, y fue impulsada por el espacio Consolidación Argentina, que trabaja para construir una plataforma política alrededor del pastor. Las intervenciones callejeras tienen una característica particular: en muchos casos se limitan a instalar su nombre, sin una consigna electoral explícita ni una proclamación formal como candidato.

La reaparición de los afiches coincide con la promoción de "El Súper Clásico de la Juventud", el encuentro que Gebel realizará el próximo 18 de diciembre en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield. La convocatoria tiene un significado especial porque recupera una experiencia que el propio pastor organizó en 1996, hace tres décadas, y que ahora busca reeditar con una convocatoria estimada en alrededor de 50.000 personas. Su entorno apuesta a que el espectáculo, que forma parte de su actividad religiosa y artística, funcione también como una demostración de capacidad de movilización y alcance popular.

Aunque sus organizadores insisten en que no será un acto político ni un lanzamiento presidencial, la dimensión del evento y su coincidencia con el despliegue territorial de Consolidación Argentina lo convierten en una instancia importante para medir el potencial público de Gebel. Por supuesto, el componente solidario ocupa un lugar central en esta estrategia de comunicación. En las publicaciones que promocionan el encuentro de Vélez se destaca que, por primera vez, las entradas tendrán un valor económico, fijado en 20.000 pesos para el campo, pero que el 100% de lo recaudado será destinado a entidades de bien público, entre ellas hospitales y orfanatos.

La apelación a las donaciones y a la asistencia sanitaria tampoco es nueva en la trayectoria pública de Gebel. La utilización de estas acciones solidarias en la comunicación pública y personal en X adquiere una lectura política particular cuando se las observa en paralelo con el crecimiento de Consolidación Argentina. La exhibición de donaciones, el anuncio de fondos destinados a hospitales y la difusión de intervenciones sociales permiten construir una imagen de dirigente preocupado por las necesidades concretas de la población, sin necesidad de presentar todavía un programa electoral completo.

"Terminamos una importante obra de ampliación y modernización del área de urgencias del Hospital Pediátrico Federico Falcón, ubicado en Del Viso, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, en el que invertimos más de 400.000 dólares. Construimos una nueva sala de reanimación y estabilización de pacientes críticos, conocida como shock-room, la creación de un acceso directo para ambulancias y la incorporación de equipamiento médico de última generación. Uno de los avances más significativos de esta obra es la incorporación de un acceso directo para ambulancias al área de urgencias; una mejora que permite optimizar los tiempos de ingreso y traslado de pacientes en situaciones críticas, incorporando un ingreso diseñado para las emergencias pediátricas", tuiteó el pastor en su cuenta de X.

A continuación Gebel cerró: "Además, adquirimos equipamiento especializado, incluyendo monitores multi-paramétricos, desfibrilador, electrocardiógrafo, video-laringoscopio y camas médicas, entre otros dispositivos destinados a fortalecer la capacidad de atención del hospital. Más allá de la magnitud de la inversión, el verdadero valor de esta obra, estará en cada niño que pueda recibir atención oportuna y que cada profesional de la salud, que disponga de mejores herramientas para continuar realizando su valiosa tarea. Porque cuando la vida de un niño está en riesgo, cada segundo importa".

Por otro lado, desde un contexto proselitista, el proyecto de Gebel también comenzó a avanzar en su organización federal. Según informó Clarín, la mesa promotora definió siete regiones para desplegar el armado: Norte Grande, Mesopotamia, Centro, provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Patagonia y Cuyo. Cada una contará con responsables regionales y mesas provinciales destinadas a sumar dirigentes y construir una red política propia. En Misiones, por ejemplo, la diputada provincial Rita Flores confirmó que el 18 de noviembre se presentará Consolidación Argentina en Posadas, con la intención de sumar nuevos apoyos y explorar posibles alianzas con sectores del peronismo y otras fuerzas provinciales.

La apuesta de Gebel consiste, en buena medida, en ocupar el espacio del outsider que Milei supo capitalizar en las elecciones de 2023. Su condición de figura ajena a las estructuras partidarias tradicionales, su capacidad para comunicarse con audiencias masivas y su discurso centrado en valores, liderazgo, familia, solidaridad y superación personal son algunos de los atributos que sus promotores consideran transferibles al terreno electoral.

Sin embargo, a diferencia del Presidente, Gebel construyó su popularidad principalmente en el universo religioso, el entretenimiento y las conferencias motivacionales. Su desafío será demostrar que esa audiencia puede convertirse en una base de apoyo político más amplia, que incluya a personas que no necesariamente comparten su fe ni participan de las comunidades evangélicas. En ese sentido, su figura ya comenzó a ser observada por consultoras y espacios políticos.

Más allá de todo, por ahora, Gebel mantiene la ambigüedad respecto de su futuro electoral. En distintas entrevistas dejó abierta la posibilidad de involucrarse en política, pero evitó anunciar una candidatura. Cuando le preguntaron directamente si se presentaría para presidente en el ciclo "Otro día perdido" conducido por Mario Pergolini, respondió: "No lo descarto". Esa indefinición le permite mantener simultáneamente su actividad religiosa, sus espectáculos internacionales y la construcción de un espacio político que ya trabaja en su nombre. El 18 de diciembre será una fecha relevante para medir el alcance de esa construcción, aunque sus organizadores insistan en que el encuentro no tendrá carácter partidario.