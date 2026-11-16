Victoria Villarruel volvió a exponer su distancia con el oficialismo: se burló de un video de la diputada Juliana Santillán, quien había salido a defender la política económica de Javier Milei después de que la inflación de octubre alcanzara el 2,2%. La vicepresidenta comparó la explicación con las creaciones del humorista Diego Capusotto.

“Son piezas dignas de Capusotto. Me hace reír mucho”, escribió el domingo 15 en X. Su respuesta apareció en una conversación en la que otro usuario había compartido la grabación de la legisladora de La Libertad Avanza y cuestionado, con una descalificación personal, la decisión de Milei de llevarla al Congreso.

El blanco de la ironía fue una exposición con la que Santillán intentó relativizar la aceleración del Índice de Precios al Consumidor. El registro de octubre superó en tres décimas el 1,9% de septiembre, pero la diputada sostuvo que ese movimiento no alteraba la tendencia general de los precios.

Según explicó, la diferencia obedeció a modificaciones en la Ley de Zona Fría y a ajustes en los subsidios al gas. A esos cambios regulatorios les atribuyó una incidencia de 0,3 puntos porcentuales sobre el indicador mensual. Su argumento fue que, sin ese efecto, el resultado habría coincidido con el del mes anterior.

La legisladora también recurrió a la inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales y que, según detalló, se ubicó en el 1,5% mensual. Con ese dato buscó respaldar su lectura de que las presiones inflacionarias de fondo continuaban cediendo, pese al repunte del índice general.

La distinción no modifica el aumento efectivamente registrado por el IPC: las tarifas también integran la medición del costo de vida. La explicación de Santillán buscaba separar el impacto de decisiones regulatorias de la dinámica del resto de los precios, en defensa del rumbo económico del Gobierno.

La intervención de Villarruel convirtió esa defensa en otro episodio de la interna libertaria. La titular del Senado eligió sumarse a una publicación crítica de una diputada oficialista y expresar su desacuerdo a través de la burla, sin desarrollar un cuestionamiento técnico a sus argumentos.

Así, un video pensado para sostener el relato económico de la Casa Rosada terminó como escenario de un nuevo ataque desde la propia fórmula presidencial. La referencia a Capusotto volvió a mostrar cuánto se alejó la vicepresidenta del espacio con el que llegó al poder.

El intercambio dejó señal pública de la fractura política interna.