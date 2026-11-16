Las redes se divierten con el título de licenciada de Karina Milei

Una abreviatura alcanzó para poner a Karina Milei en el centro de las bromas en X. Una imagen con su retrato, el cargo de secretaria general y la identificación “Lic. Karina Elizabeth MILEI” disparó preguntas sobre sus estudios. El usuario @jereragusa la compartió con una frase en mayúsculas: “LICENCIADA EN KHE???”.

La publicación fue recogida el viernes 13 de noviembre por la cuenta ¿Por qué es tendencia?, que explicó que la palabra “Licenciada” circulaba por las respuestas a ese mensaje. El posteo del recopilador superó las 949 mil visualizaciones y los 15 mil “me gusta”, entre ironías, discusiones y comentarios sobre el currículum de la hermana del Presidente.

“Que muestre el título, a CFK se lo pidieron hasta el hartazgo”, escribió una usuaria entre las respuestas. La comparación con Cristina Kirchner sumó un ingrediente político a una conversación que también tuvo defensores de la funcionaria. El tratamiento académico se convirtió, así, en el disparador de una nueva pelea entre usuarios.

Pero la pregunta tiene una respuesta concreta: Karina es licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Según una verificación de Chequeado basada en el Registro Público de Graduados Universitarios del Ministerio de Educación, se recibió en septiembre de 2001. El dato figura en un perfil publicado en diciembre de 2023.

Su formación incluye además un posgrado en Ceremonial y Protocolo y un curso de Gestión Integral de Eventos, de acuerdo con la reconstrucción de su biógrafa, la periodista Victoria De Masi. También estudió pastelería y desarrolló una faceta artística vinculada con la pintura, la escultura y el bricolaje.

Antes de llegar a la Casa Rosada tuvo distintos trabajos administrativos, participó de un negocio de neumáticos y vendió tortas por encargo. Más tarde concentró su actividad en organizar la agenda, las entrevistas y las presentaciones de Javier Milei, hasta convertirse en una figura central de su construcción política.

Las bromas recuperaron la distancia entre todo ese recorrido previo y el lugar de poder que ocupa ahora: de manejar la agenda de su hermano a integrar el núcleo de decisiones del Gobierno.

La denominación que sorprendió a algunos usuarios tampoco es nueva en los documentos oficiales: el Decreto 13/2023, que la designó al frente de la Secretaría General de la Presidencia, ya la identificaba como “Licenciada”. La misma referencia aparece en su declaración jurada patrimonial.