Javier Milei volvió a recurrir a los cómics para defender su gestión y caricaturizar a sus adversarios. Las dos imágenes que difundió presentan una misma lectura del escenario político: un Gobierno que exhibe resultados y una oposición que intenta destruirlos o cuestiona al Presidente después de que desactiva una amenaza.

En una de las ilustraciones, la Casa Rosada aparece detrás de un grupo de manifestantes que arroja piedras contra grandes palabras tridimensionales. Los carteles enumeran los logros que reivindica el oficialismo: “Bajó la inflación”, “Superávit fiscal”, “Récord de exportaciones”, “Dólar estable”, “Inversiones” y “Crédito”.

Los personajes condensan distintos símbolos asociados con los sectores que el libertario enfrenta. Hay una bandera roja con la hoz y el martillo, una remera que dice “Cristina libre” y una joven de pelo violeta, pañuelo verde y una estrella roja sobre el pecho. Todos aparecen con gestos de furia, mientras las piedras golpean las consignas económicas.

La composición equipara las críticas con una agresión contra los resultados que el Gobierno se atribuye. Los indicadores aparecen convertidos en bloques materiales y sus detractores, en una multitud que busca dañarlos. La imagen no incluye cifras, períodos de comparación ni fuentes que permitan evaluar las afirmaciones.

La segunda publicación desarrolla una pequeña historia en cuatro viñetas. Un Milei de traje entra a una habitación y encuentra un manojo de cartuchos de dinamita con la mecha encendida. Lo arroja por la ventana y observa desde adentro una explosión enorme.

En el último cuadro, el Presidente posa con los brazos cruzados y expresión seria, mientras dos personajes arrodillados le señalan una leve marca humeante en el piso. Uno lleva una remera del Che Guevara; la otra tiene el pelo violeta. La secuencia los muestra concentrados en ese daño después de que el protagonista evitó el estallido dentro de la casa.

La metáfora propone a Milei como quien se hizo cargo de una bomba y a sus críticos como quienes reprochan las consecuencias menores de haberla retirado. El contraste entre la explosión exterior y el agujero en el suelo sostiene el chiste visual.

El recurso ya tiene antecedentes: NOTICIAS abordó esta práctica en “Milei se puso en modo cómic: las ilustraciones con su imagen que sube a las redes”. Las nuevas piezas prolongan esa forma de comunicación: consignas económicas, adversarios caricaturizados y un Presidente colocado en el papel de salvador.