Marcela Pagano lanzó una fuerte ofensiva contra Martín Menem y lo acusó de cuestionar en privado a Javier Milei. En un hilo publicado en X, la diputada sostuvo que el presidente de la Cámara baja había dicho en Corrientes que el mandatario estaba loco y que era manejado por Santiago Caputo. También le atribuyó un armado político para quedarse con el sello partidario.

La legisladora etiquetó al Presidente y le advirtió a Menem que “el traidor siempre fuiste vos”. A partir de allí, desplegó una serie de acusaciones sobre supuestos negocios con organismos públicos, contrataciones y designaciones de familiares. Los mensajes no adjuntan documentación que permita acreditar esos señalamientos.

Uno de los capítulos estuvo dedicado a $LIBRA. Pagano aseguró que Menem conocía de antemano que se trataba de una estafa y sostuvo que Fernando Cerimedo había advertido tanto al riojano como a su jefa. Además, afirmó que existen mensajes que podrían salir a la luz si cambia el escenario en los tribunales de Comodoro Py.

La diputada también apuntó contra Eduardo “Lule” Menem por la Agencia Nacional de Discapacidad. Aludió a un supuesto mensaje y a un audio para involucrarlo en las maniobras que denuncia. En otros posteos, atribuyó al titular de Diputados cobros irregulares en el PAMI y pagos por prestaciones inexistentes en la obra social de las Fuerzas Armadas.

El hilo incluyó señalamientos sobre el puerto de Corrientes, mercadería de la Aduana presuntamente desviada hacia circuitos de reventa y operaciones con rezagos militares en Tandanor. También cuestionó contratos de seguridad y limpieza y sostuvo que Menem había ubicado a casi veinte familiares en puestos jerárquicos del Estado.

La publicación combinó reproches por la lealtad al Presidente con denuncias sobre el uso de recursos públicos. Pagano presentó la enumeración por explicación de su alejamiento del oficialismo.

Sobre OSPRERA, mencionó a Sergio Aguirre, a quien identificó como un exsocio de Menem, y le atribuyó facturaciones millonarias a la obra social intervenida. El cierre fue político: defendió su ruptura con La Libertad Avanza y respondió a quienes cuestionan su cambio de bancada. “Yo cambié de bloque para conservar las ideas”, remató.