El papa León XIV reveló detalles de su conversación con Javier Milei y puso el foco en la situación de los sectores más vulnerables. En la conferencia de prensa durante el vuelo de regreso a Roma, tras su gira sudamericana, confirmó que habló con el Presidente sobre las dificultades económicas de la Argentina y destacó su disposición a escuchar.

El Pontífice explicó que lo animó a tomar más en consideración a los más necesitados. En otra respuesta, vinculada con el ajuste y el deterioro social, defendió una distribución más equitativa de la riqueza para evitar la “reducción o hasta eliminación de la clase media”. Su planteo incluyó fortalecer a los trabajadores y mejorar las condiciones de vida de la población.

El Papa encuadró esas definiciones en la doctrina social de la Iglesia y convocó a ciudadanos y dirigentes a trabajar juntos. La advertencia sobre la clase media formó parte de esa reflexión más amplia: no la presentó como una frase que hubiera pronunciado ante Milei durante la reunión.

“Yo insisto en que el mensaje que quiero dar, el mensaje que quiero llevar no es político”, sostuvo al responder sobre el encuentro. También cuestionó los intentos de ubicar sus intervenciones a la derecha o a la izquierda y de reducirlas a quién critica o deja de criticar. El eje de su mensaje, explicó, es el respeto por el ser humano.

Sobre el contenido del diálogo, confirmó: “Sí hablamos de cuestiones de economía”. Mencionó las dificultades que atraviesa el país y señaló que encontró un punto de coincidencia con el mandatario alrededor de la defensa de la vida y de la dignidad humana en todas sus etapas. Desde esa base, planteó la necesidad de buscar formas de cooperación.

León XIV también recordó el vínculo de Milei con Francisco. Señaló que representaban posiciones políticas muy diferentes y que, sin embargo, parecían llevarse bien. La referencia le permitió distinguir las diferencias de ideas de la posibilidad de mantener una relación de diálogo.

El balance del intercambio con el Presidente fue favorable. “Había una apertura a escuchar este mensaje”, expresó, al aludir tanto a la llegada como a la despedida. “Ha sido algo muy positivo”, agregó. Esa valoración convivió con un reclamo social concreto: atender a quienes más necesitan ayuda y evitar que el deterioro económico profundice las desigualdades.

El Papa combinó una evaluación positiva de la escucha del mandatario con la defensa de una economía que contemple las necesidades de quienes enfrentan graves dificultades.