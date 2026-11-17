La última encuesta nacional de AtlasIntel, realizada en conjunto con Bloomberg News y difundida el 13 de noviembre, dejó un nuevo indicador de desgaste político para Javier Milei: el Presidente cayó al quinto puesto del ranking de imagen positiva entre los principales dirigentes argentinos, con apenas un 36% de valoración favorable y un 62% de imagen negativa. El dato adquiere relevancia porque, por primera vez desde el inicio de esta serie de mediciones, Cristina Fernández de Kirchner pasó a encabezar el listado, desplazando al mandatario libertario de los primeros lugares.

El relevamiento, correspondiente al informe LatAm Pulse, también registró un deterioro en la evaluación del desempeño presidencial y de la administración nacional. La fotografía que presenta el estudio es la de un Gobierno nacional que conserva un núcleo de apoyo, pero que enfrenta una mayoría de opiniones desfavorables, en un contexto en el que la preocupación por el desempleo, la economía y la situación laboral gana terreno entre los argentinos.

En el ranking de imagen positiva, la ex presidenta quedó en el primer puesto, con el 41% de opiniones favorables y el 53% de negativas. La dirigente del peronismo, que cumple prisión domiciliaria y tiene inhabilitación para ejercer cargos públicos, consiguió así ubicarse por encima de todos los políticos incluidos en la medición. En segundo lugar apareció el gobernador bonaerense Axel Kicillof, con el 39% de imagen positiva y el 54% negativa. El mismo porcentaje favorable obtuvo Myriam Bregman, aunque con un rechazo del 51%.

El cuarto lugar fue para Patricia Bullrich, con el 37% de valoración positiva y el 57% negativa, quedando por encima del propio jefe de Estado. De esta manera, Milei no solamente perdió el liderazgo del ranking, sino que también quedó detrás de una dirigente de su propio espacio político, aunque actualmente la ex ministra de Seguridad ocupa una banca en el Senado y ya no integra el gabinete nacional.

La diferencia entre imagen positiva y negativa del mandatario es de 26 puntos porcentuales en contra. Además, la comparación con el relevamiento anterior muestra un retroceso: la valoración favorable pasó del 38% al 36%, mientras que la negativa avanzó del 59% al 62%. Es decir, perdió dos puntos de imagen positiva y sumó tres de rechazo.

Detrás de los cinco primeros puestos aparece Sergio Massa, con un 26% de imagen positiva y un 63% negativa. Mauricio Macri obtuvo un 24% favorable y un 66% desfavorable, mientras que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, registró un 23% y un 63%, respectivamente. Entre los dirigentes del oficialismo, Martín Menem alcanzó un 22% positivo y un 66% negativo; Santiago Caputo, un 21% y un 64%; y Victoria Villarruel, un 18% y un 59%.

Más abajo quedaron Juan Schiaretti, con el 15% de imagen positiva; Karina Milei, con el 14%; Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta, ambos con el 12%; y Alberto Fernández, que cerró el listado con un 10% de valoración favorable y un 81% de negativa. El resultado también expone el fuerte desgaste de la imagen de algunos integrantes del oficialismo, especialmente la secretaria general de Presidencia, cuyo rechazo alcanza casi tres de cada cuatro consultados.

La evaluación de la gestión presidencial tampoco ofreció resultados alentadores para la Casa Rosada. El 36,2% manifestó aprobar el desempeño de Milei, mientras que el 60,6% expresó su desaprobación. El porcentaje restante no tomó posición. En la comparación con octubre, la aprobación había sido del 39% y la desaprobación del 57%, por lo que la nueva medición confirma un empeoramiento del balance entre quienes respaldan y quienes cuestionan la conducción presidencial.

Cuando la pregunta se refiere específicamente a la administración nacional, el 28,9% la calificó como buena o excelente, el 15,4% como regular y el 55,7% como mala o muy mala. En octubre, la valoración positiva había llegado al 33%, mientras que la negativa se ubicaba en el 54%. La caída de más de cuatro puntos en la evaluación favorable constituye otro de los indicadores de preocupación para el Gobierno.

Uno de los aspectos más significativos del informe es el cambio en las preocupaciones sociales. El desempleo se convirtió en el principal problema señalado por los encuestados: el 50,2% lo mencionó entre las mayores dificultades del país. En segundo lugar apareció la corrupción, con el 40,2%, seguida por la situación económica, con el 34,5%, y la inflación, con el 32,4%. El dato representa un desafío para el discurso económico del Gobierno, que hizo de la desaceleración inflacionaria uno de los principales argumentos para defender su gestión.

La encuesta también indagó sobre la percepción de la situación económica actual. El 60% consideró que la economía argentina atraviesa un momento malo, mientras que el 69% evaluó negativamente el mercado laboral. En el plano familiar, el 49% manifestó una percepción desfavorable de su situación económica. Las expectativas tampoco resultaron alentadoras: el 51% cree que la economía empeorará durante los próximos seis meses, el 50% anticipa un deterioro de la situación de su familia y el 44% espera que empeore el mercado de trabajo.

El peso del desempleo adquiere especial relevancia porque se trata de una de las variables que más directamente impactan en la vida cotidiana y que puede erosionar el respaldo social a un programa económico basado en el ajuste fiscal, la estabilización monetaria y la promesa de recuperación. Según el análisis, el empleo privado formal perdió puestos de trabajo durante casi todos los meses transcurridos desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, en diciembre de 2023. En ese contexto, la preocupación laboral aparece por encima de la inflación, que durante buena parte de la gestión había encabezado las inquietudes de la población.

AtlasIntel entrevistó a 2.364 personas mayores de edad en Argentina entre el 5 y el 9 de noviembre, mediante encuestas online con reclutamiento digital aleatorio. En definitiva, el trabajo de la consultora muestra un escenario complejo para el Presidente. El dato político de fondo es que el desgaste ya no se limita a la imagen personal, también alcanza a la percepción de la gestión y se vincula con preocupaciones concretas sobre el empleo, los ingresos y las expectativas económicas.