La reconocida compañía danesa LEGO desembarcará oficialmente en la Argentina con la apertura de su primera tienda en el país, un acontecimiento comercial que fue celebrado por el presidente Javier Milei, quien aprovechó el anuncio para atribuir la llegada de la marca a las políticas de apertura económica de su Gobierno. El mandatario difundió el lunes 16 de noviembre un video realizado con inteligencia artificial en sus redes sociales, en el que aparece convertido en una de las reconocidas figuras y protagoniza la apertura simbólica de un local de la empresa.

La novedad rápidamente tuvo repercusión en las redes sociales y en los medios de comunicación, tanto por la llegada de una de las marcas de juguetes más reconocidas del mundo como por la intervención del jefe de Estado para presentar el desembarco como un resultado de su gestión. El primer establecimiento estará ubicado en el tercer piso del shopping Unicenter, en Martínez, partido de San Isidro, uno de los centros comerciales más importantes del país, perteneciente al grupo chileno Cencosud.

En la animación, el Presidente aparece representado como un personaje construido con los característicos bloques de plástico de la empresa. La figura se acerca a la entrada de un comercio LEGO y da vuelta un cartel que inicialmente indica "Cerrado" para colocarlo del lado que dice "Abierto". La secuencia termina con una frase que sintetiza la interpretación política que el mandatario quiso darle a la noticia: "LEGO abre su primera tienda en la Argentina gracias a la apertura económica de Javier Milei". La publicación se inscribe en una estrategia de comunicación digital en la que Milei suele recurrir a imágenes intervenidas, personajes animados y contenidos de tono humorístico para reforzar sus mensajes políticos.

La llegada de LEGO tiene una particularidad: aunque sus productos ya se comercializaban en la Argentina desde hace años, la compañía todavía no contaba con una tienda oficial en el mercado local. Hasta ahora, los consumidores podían conseguir sus conocidos bloques a través de importadores, distribuidores, revendedores autorizados y cadenas de jugueterías. Uno de los operadores que comercializa la marca es Brickstore, que dispone de una plataforma de venta online y de un espacio de exhibición en el propio Unicenter. También existieron anteriormente espacios de comercialización en formato de isla en Unicenter y en el shopping Alto Rosario.

La novedad también adquiere relevancia cuando se observa el mapa comercial de LEGO en América Latina. La empresa ya cuenta con tiendas certificadas en países como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá y Perú. La Argentina permanecía entre los mercados de la región que todavía no tenían un establecimiento de estas características. La apertura en Unicenter permitirá incorporar al país a ese circuito comercial y acercar a los consumidores una experiencia de compra vinculada directamente con la identidad de la compañía. Este tipo de tiendas suele ofrecer distintas colecciones, exhibiciones de construcciones, productos exclusivos o especializados y propuestas destinadas tanto a chicos como a coleccionistas adultos.

La empresa tiene una historia que comenzó hace más de nueve décadas en Billund, Dinamarca. Fue fundada en 1932 por el carpintero Ole Kirk Christiansen, quien inicialmente tenía un pequeño taller dedicado a la fabricación de muebles y artículos de madera. Con el paso del tiempo comenzó a producir juguetes y, en 1936, adoptó el nombre LEGO, derivado de la expresión danesa leg godt, que significa "jugar bien". La compañía inició posteriormente la fabricación de juguetes de plástico y, en 1949, comenzó a desarrollar los primeros bloques de construcción que terminarían convirtiéndose en su producto más emblemático.

El sistema que caracteriza a los ladrillos actuales quedó consolidado en 1958, cuando la empresa patentó un diseño que incorporaba tubos en la parte interior de las piezas para permitir un encastre firme entre los bloques. Esa innovación fue determinante para transformar un juguete relativamente sencillo en un sistema de construcción prácticamente ilimitado, en el que las mismas piezas pueden utilizarse para crear diferentes objetos, edificios, vehículos y escenarios. Desde entonces, LEGO amplió su catálogo con colecciones propias y licencias vinculadas con películas, series, videojuegos y personajes populares. Entre sus líneas más conocidas se encuentran LEGO City, Technic, NINJAGO, Icons, Botanicals y Star Wars.

La dimensión económica alcanzada por la compañía permite comprender la importancia de su desembarco. Según los resultados difundidos por la empresa, durante 2025 LEGO registró ingresos cercanos a los 12.000 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 12%. Además, comercializa sus productos en más de 120 países y cuenta con una extensa red internacional de establecimientos. En el primer semestre de 2026 informó que tenía 1.106 tiendas y alrededor de 34.000 empleados, además de haber lanzado más de 330 productos durante ese período. La incógnita ahora pasa por conocer cuándo abrirá efectivamente sus puertas el establecimiento y qué propuesta comercial ofrecerá a los consumidores argentinos.