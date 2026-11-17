Emmanuel Danann y Eduardo Prestofelippo, conocido como El Presto, volvieron a marcar distancia de Javier Milei con videos dirigidos a quienes cuestionan el rumbo del Gobierno. La difusión de ambos mensajes abrió una pregunta en las redes: si las críticas podrían convertirse en una apuesta electoral para 2027.

La cuenta BASES compartió el lunes 16 de noviembre un video de Danann y lo presentó como un mensaje a los votantes decepcionados del Presidente. La descripción también destacó la puesta en escena: una bandera argentina de fondo y un rosario sobre el pecho del comunicador.

Horas después, el mismo medio publicó un video de El Presto y lo ubicó en una línea similar. “Cuando prometes y no cumplís: estás mintiendo”, fue la frase que eligió para acompañar el fragmento. El cuestionamiento pone el foco en la distancia entre las promesas políticas y las decisiones de gestión.

La publicación añadió una pregunta explícita: “¿Se lanzan como candidatos?”. Por ahora, los posteos citados no contienen un anuncio de postulaciones, un acuerdo entre ambos ni la presentación de un partido. La posibilidad electoral aparece como una interpretación de sus movimientos públicos.

El interés por un eventual salto a las urnas tiene antecedentes. En una entrevista con PolíticAnalizada, publicada el 5 de mayo, Danann había sido consultado sobre una candidatura. Según reseñó Agencia NOVA, respondió: “No me gustaría, pero quizás tenga que hacerlo”. En esa conversación también cuestionó el rumbo del oficialismo.

El Presto, por su parte, profundizó su distanciamiento con el mandatario y expresó arrepentimiento por haber contribuido al crecimiento del movimiento libertario, de acuerdo con esa misma reconstrucción. Su crítica apunta a lo que considera un abandono de los ideales que Milei había prometido representar.

Los dos comunicadores participaron del universo digital que acompañó el ascenso del Presidente. Esa trayectoria vuelve especialmente significativo el destinatario de sus intervenciones: personas que se identificaron con las ideas de la libertad y que hoy encuentran motivos para discutir las decisiones del Gobierno.

La circulación de los videos también provocó respuestas de usuarios que rechazaron sus planteos. Los mensajes dejaron expuesta una disputa por la representación de ese electorado, aunque todavía falta conocer si habrá una construcción política capaz de trasladar esa discusión desde las redes hacia una boleta. El interrogante sigue abierto.