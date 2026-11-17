Javier Milei se hizo eco de una acusación sobre supuestas contrataciones de cuentas extranjeras para atacarlo en X. “TOMAR NOTA”, escribió el Presidente al compartir un mensaje de un usuario afín al oficialismo. Después, Santiago Caputo sostuvo que existe un intento de organizar una campaña desde el exterior con participación de actores políticos argentinos.

El posteo que citó Milei pertenece a @GordoAntiProgre. Allí se afirma que contrataron miles de cuentas de otros países para “bardear” al mandatario. La publicación no identifica a los presuntos contratantes ni detalla pagos, pero anticipa una respuesta de los militantes libertarios en las redes.

“Arrancaron muy temprano muchachos, esperen que arranquemos nosotros”, desafió el usuario. También describió a los seguidores de Milei como militantes que todavía están en “modo relax”. Con su intervención, el jefe de Estado dio difusión a esa lectura sobre el origen de los ataques.

Caputo desarrolló el planteo desde su cuenta de X. Aseguró que resulta cada vez más evidente un intento de armar una “campaña coordinada desde el exterior”, con complicidad de algunos actores de la política local, para atacar al Presidente antes de las elecciones del año próximo.

El asesor vinculó esa supuesta operación con un objetivo más amplio: intentar desplazar al Gobierno. En su mensaje defendió el alineamiento internacional de la administración y su identificación con los valores tradicionales y las ideas de la libertad. No individualizó a los dirigentes locales que, según su interpretación, participarían de la maniobra.

La publicación de Caputo citó un mensaje de Juan Doe, quien cuestionaba posteos de cuentas brasileñas y los calificaba como una difusión coordinada de información falsa. La imagen adjunta reunía capturas de publicaciones sobre la economía argentina, entre ellas referencias a una supuesta recesión y al rechazo al mandatario.

Las capturas muestran mensajes críticos, pero no acreditan por sí mismas una contratación ni una coordinación entre sus autores. En los dos posteos citados tampoco se presenta documentación sobre quién habría financiado la presunta campaña o cómo se habría organizado.

Caputo cerró con una advertencia a quienes ubicó detrás de la operación. “Les va a fallar el operativo”, afirmó. Luego reivindicó lo auténtico y lo orgánico como herramientas de comunicación política y remató: “Procedan. El curso de los acontecimientos es inalterable”.