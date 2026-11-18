Alejandro Fantino contó en Neura que mantuvo una larga conversación con Javier Milei y dio detalles sobre los temas que suelen tratar en privado. Entre ellos mencionó la filosofía y las “cuestiones literarias”. En el video, difundido por El Canciller y compartido en X por Javier Smaldone, el conductor también explicó qué impresión le dejó su último intercambio con el Presidente sobre la situación del país.

Fantino dijo que lo que escuchó de Milei le sirvió para reafirmar su propia lectura de la coyuntura. “No estoy viendo el país de la desgracia que está viendo la oposición”, sostuvo. El conductor presentó esa evaluación como una opinión propia, al contar al aire que había tenido “una charla bastante larga” con el mandatario.

Las charlas de medianoche

El propio Milei había hablado de esas conversaciones el 27 de agosto, ante alumnos de cuarto y quinto año del secundario del Colegio ORT. Dijo que con Fantino discute situaciones que enfrenta a diario y que juntos las ponen en un contexto filosófico. También dio un detalle sobre el horario. Según contó, por las exigencias de su agenda, esas charlas suelen darse alrededor de la medianoche.

Milei recordó esos intercambios al presentar el epílogo de La moral como política de Estado. El Presidente dijo que las conversaciones con Fantino, junto con sus lecturas del filósofo alemán Hans-Hermann Hoppe y el diálogo con varios rabinos, lo ayudaron a formular una de las conclusiones del texto. En ese epílogo, titulado Capitalismo, la divina maquinaria del Paraíso, sostiene que los valores judeocristianos favorecen la prosperidad económica. Mientras trabajaba en el libro, recordó una frase que había escuchado del rabino Grunblatt en un homenaje al Rebe en el Palacio Libertad. La idea que le quedó fue que la tarea central consistía en traer el paraíso a la Tierra.

Fantino se recibió de licenciado en Filosofía en 2024, en la Universidad Católica de La Plata. Su tesis exploró la relación entre Friedrich Nietzsche y Michel Foucault a partir del método genealógico. En una entrevista con Infobae después de graduarse, señaló a Foucault como su pensador de cabecera y explicó que su interés por la carrera estaba ligado al oficio de hacer preguntas.

La relación entre ambos empezó mucho antes de que Milei llegara a la Casa Rosada. El economista fue invitado por Fantino a Animales Sueltos, en sus primeros años de exposición televisiva. En 2023, después de ganar el balotaje, eligió Neura para dar su primera entrevista como presidente electo.