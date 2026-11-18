El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, respaldó la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones nacionales de 2027. El mandatario radical explicó que, a su juicio, una primaria le daría al peronismo la oportunidad de ordenar sus candidaturas y llegar con más fuerza a la elección general. La declaración, que hizo en septiembre en A24, volvió a circular este lunes en X mientras el Senado discute la reforma electoral.

En diálogo con Eduardo Feinmann, Sadir ubicó su posición en el escenario que enfrentan el Gobierno y la oposición. Dijo que una primaria le daría a esta última más herramientas para “reagruparse, reordenarse y poder volverse más competitiva”. Ante la consulta sobre si mantendría el sistema, planteó una suspensión por única vez y rechazó que se lo derogue de manera definitiva.

Días antes de la entrevista, Sadir se había reunido con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. En ese encuentro se discutieron las obras que reclama Jujuy y la agenda legislativa de la Casa Rosada.

La negociación en el Senado

El texto que negocia La Libertad Avanza contempla sacar las primarias del calendario de 2027. El martes, el oficialismo no reunió las diez firmas necesarias para emitir dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales. La Casa Rosada apunta a llevar el proyecto al recinto el jueves 26 de noviembre, donde la reforma necesita 37 votos para obtener media sanción.

El PRO anunció su respaldo a la suspensión tras una reunión encabezada por Mauricio Macri. Este miércoles, Patricia Bullrich anunció que el oficialismo retirará del proyecto las listas colectoras, que habrían permitido que distintas nóminas legislativas acompañaran a una misma candidatura presidencial. Se mantiene Ficha Limpia.

Del otro lado, el gobernador bonaerense Axel Kicillof defiende las PASO como un mecanismo para que las distintas corrientes del peronismo puedan competir y confluir detrás de una candidatura común. Su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, sostuvo este miércoles que el espacio buscará otra manera de definir sus postulaciones si se aprueba la reforma, aunque consideró que el proceso será más complejo y costoso.

La suspensión ya tiene un antecedente. En 2025, el Congreso aprobó la Ley 27.783, que dejó sin efecto las PASO nacionales para las elecciones legislativas de ese año. La medida rigió para ese turno electoral y mantuvo vigente el régimen de primarias para los siguientes comicios.