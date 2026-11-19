Si algún incauto pensó que las lágrimas de Javier Milei al despedir al Papa significaron que se había conmovido con su mensaje y dejado atrás su áspero ideario de motosierra, criticado con dureza por el visitante durante su gira por el país, lo cierto es que el malentendido se evaporó en tiempo récord. Incluso el propio León XIV creyó que sus palabras habían logrado algún efecto cuando le habló a la prensa de la “apertura” que percibió en el anfitrión luego de sermonearlo sobre la economía que debería estar “al servicio de la gente”, la importancia de la educación y de políticas inclusivas en el área de Discapacidad, el uso del “lenguaje violento”, los sueldos insuficientes y el peligro de que desaparezca la clase media, entre otros tópicos. Pero no. Ni bien despegó el avión del Sumo Pontífice, Milei volvió a ser Milei.

En los días que siguieron a la visita, se encargó de dejar en claro que el concepto de justicia social, piedra basal de la doctrina de Robert Prevost, para él sigue siendo una aberración. “La justicia social nos hunde” y “es robo”, dijo ante su auditorio de la Universidad de Belgrano, donde le entregaron un nuevo doctorado Honoris Causa. Además, explicó que el crecimiento no es percibido como tal por los ciudadanos por culpa de la suba de las tarifas que antes estaban subsidiadas, pero que eso lamentablemente no tiene remedio. En otras palabras: a llorar a la Iglesia.

En paralelo a esa “masterclass”, como le gusta llamarla a Milei, él y la figura más importante de su gobierno, la senadora y potencial candidata presidencial Patricia Bullrich, tampoco parecieron entender el mensaje de concordia que vino a traer el Papa. Porque, apenas el visitante abandonó el país, las trifulcas entre el Presidente y su ex ministra volvieron a ocupar el centro de la escena. El último apriete de los libertarios a Bullrich es que, si no los acompaña en la cruzada para suspender las PASO, quedará afuera del Gobierno. A lo que Milei sumó un posteo con forma de misil que decía: “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán”.

Unas pocas horas antes, Prevost había llamado a dejar atrás las divisiones y orado para que la Argentina encuentre acuerdos estables y diálogo sin convertir al adversario en enemigo.

Lo curioso es que, durante los cuatro días que estuvo León XIV entre nosotros, Milei lució irreconocible: incluso había dejado de insultar y de pelearse con todos.

Pero fue solo un milagro pasajero.