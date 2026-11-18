“¿El mismo Espinoza que denunciabas en 2023?”, le preguntó un usuario de X a Héctor “Toty” Flores. El exdiputado de la Coalición Cívica acababa de proponer a Fernando Espinoza como sucesor de Axel Kicillof. Tres años atrás, cuando aspiraba a disputarle la intendencia de La Matanza, Flores había incluido al jefe comunal entre las autoridades a las que hacía responsables por la seguridad de sus hijas.

Flores eligió el Día de la Militancia peronista para impulsar al intendente. “Necesitamos dirigentes con experiencia, compromiso y conocimiento del territorio”, escribió el martes 17 de noviembre. Cerró con un “¡Fernando Espinoza Gobernador 2027!” y el emoji de los dos dedos en V.

La pregunta sobre 2023 fue de @lucabassua. Otro usuario, @gonziver, citó el mensaje de campaña con una doble pregunta: “¿En qué te transformaron, Toty? ¿En qué te han transformado?”. En ese mismo hilo, una usuaria aventuró que podían haberle hackeado la cuenta. Gonzalo le siguió el chiste con tres palabras: “La cuenta bancaria”.

Qué le reclamaba a Espinoza

En agosto de 2023, en plena campaña para las PASO, Flores denunció que su familia había sufrido dos asaltos a mano armada en 48 horas. Según relató, primero le robaron el auto a una de sus hijas. En el segundo episodio se llevaron su camioneta, en la que viajaban sus hijas y un colaborador. El entonces precandidato de Juntos por el Cambio puso en duda que los hechos fueran una coincidencia.

Su reclamo alcanzaba a Espinoza, a Kicillof y a los entonces ministros de Seguridad de la Provincia y de la Nación, Sergio Berni y Aníbal Fernández. También cuestionaba al intendente por su ausencia en el distrito y por las deficiencias en la atención de los centros de salud municipales.

El giro tuvo un primer capítulo en marzo de este año, cuando Flores se incorporó al gabinete de Espinoza en el área de Economía Social y Productiva. Su historia política estaba ligada a Elisa Carrió, a quien acompañó como precandidato a vicepresidente en las primarias de 2015. Hasta 2025 había ocupado una banca de concejal en La Matanza por Juntos por el Cambio.

El vínculo con Carrió también pasaba por La Juanita, la cooperativa que Flores fundó en Gregorio de Laferrere y que ya confeccionaba prendas para la marca By Lilitas.

Mientras los usuarios recuperaban esos antecedentes, la cuenta La Matanza Capital del Peronismo, que promueve la candidatura del intendente, celebró el resultado de la discusión en X. “Lo logramos”, publicó al ver el nombre de Espinoza entre las tendencias.