La utilización de inteligencia artificial para recrear a Juan Domingo Perón y hacerlo participar de una conversación sobre la actualidad política argentina se convirtió en uno de los episodios más polémicos de las redes sociales. La escena ocurrió el martes 17 de noviembre durante un acto por el Día de la Militancia Peronista realizado en el Teatro Otamendi de San Fernando, provincia de Buenos Aires.

Ante dirigentes políticos, sindicalistas y militantes de distintas vertientes del justicialismo, se proyectó un video en el que el expresidente aparecía recreado digitalmente, con su rostro y su voz, para responder preguntas sobre la situación del país, las divisiones internas del peronismo, Cristina Fernández de Kirchner y el gobierno de Javier Milei. Lo que había sido pensado como un homenaje al fundador del movimiento terminó convirtiéndose en un fenómeno viral, con una catarata de memes, burlas y cuestionamientos sobre los límites del uso de la inteligencia artificial para hacer uso de la imagen de una de las más importantes figuras históricas de la política nacional.

La iniciativa formó parte de un encuentro organizado por distintos sectores del peronismo que buscaban mostrar una imagen de unidad y avanzar en la construcción de una alternativa política frente al oficialismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027. La convocatoria tuvo entre sus principales impulsores al exjefe de Gabinete Juan Manuel Olmos, al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, al exdirector de la Aduana Guillermo Michel y a la diputada Victoria Tolosa Paz. La producción artística estuvo a cargo de Pepe Albistur, mientras que la conducción de la entrevista ficticia quedó en manos del humorista, streamer y militante peronista Emanuel Rodríguez, conocido popularmente como «El Peroncho».

La puesta en escena imitaba el formato de una entrevista de streaming, con un Perón digital sentado frente a su interlocutor y respondiendo preguntas sobre cuestiones que atraviesan actualmente al movimiento justicialista. Una conocida imagen del líder justicialista que recrea las conversaciones filmadas a inicios de la década de los 70 por Fernando "Pino" Solanas y Octavio Getino en sus obras documentales "Perón: Actualización política y doctrinaria para la toma del poder" y "Perón, la Revolución Justicialista".

Uno de los fragmentos que más repercusión generó fue aquel en el que la recreación de Perón planteó la necesidad de que el peronismo realizara una autocrítica para recuperar la confianza de la sociedad. En un momento de la conversación, el personaje recordó una supuesta situación cotidiana con Eva Duarte y trasladó esa reflexión a la relación entre el movimiento y sus seguidores. "Cuando Eva estaba enojada, yo me preguntaba qué problema tenía. Muchas veces el problema era yo", expresó la voz artificial atribuida al expresidente. Luego agregó: "Con el pueblo pasa lo mismo. ¿Qué hicimos para que esté enojado con nosotros?". La intervención concluyó con una frase que se convirtió en uno de los principales ejes de la discusión: "La autocrítica no debilita al movimiento. Lo que lo debilita es la soberbia de creer que uno nunca se equivoca".

El episodio tomó otra dimensión cuando comenzaron a circular en X fragmentos de la proyección y videos de las reacciones del público presente en el teatro. Numerosos usuarios cuestionaron que los asistentes aplaudieran y siguieran con atención las palabras de una representación generada mediante inteligencia artificial, como si estuvieran escuchando una intervención auténtica del expresidente. Uno de los comentarios que tuvo repercusión ironizó: "Estos tipos se juntaron en un teatro a escuchar a Perón con IA KJJJ. Se volvieron completamente sectarios", escribió la cuenta @Lautiavanza. Otro de los posteos más difundidos, publicado por el usuario ElBuni, se burló de la situación al señalar que los organizadores habían reunido a militantes para escuchar a un Perón artificial y que algunos se emocionaban como si se tratara del dirigente original.

"Para el peronismo que mentalmente no pasaron de los 70, esto es un tremendo avance de la técnología", señaló JotaPe en su cuenta de X. " Los peronchos usaron la tecnología del futuro para demostrar una vez mas que tienen todo el pasado por delante", tuiteó el usuario Pedro Eugenio Bengoechea. Ante la ola de comentarios despectivos por el editado protagonizado artificialmente por ex presidente, en redes sociales, el periodista Christian Sanz preguntó: "¿En serio a alguien le pareció brillante y original poner a Perón hecho con IA en un congreso peronista?".

Las críticas también apuntaron a los problemas técnicos de la presentación. Algunos usuarios hicieron hincapié en las dificultades de audio, los momentos en los que la conversación parecía perder fluidez y las preguntas que el conductor le formulaba al personaje virtual. La escena en la que los asistentes esperaban las respuestas de una figura que no estaba realmente presente fue utilizada para multiplicar las bromas. La cuenta Empalados publicó una enumeración irónica de los aspectos que consideraba más insólitos de la presentación: "Habla Perón hecho con IA, le falla el audio, le hacen preguntas, la gente lo aplaude".

Otra de las críticas estuvo relacionada con el contraste entre la utilización de una figura política del pasado y la necesidad del peronismo de construir una propuesta capaz de conectar con las nuevas generaciones. En ese sentido, el periodista Jonatan Viale, en una columna publicada en TN, cuestionó que el justicialismo recurriera a una recreación de Perón para hablar de los problemas actuales, en lugar de presentar dirigentes y propuestas orientadas al futuro.

La controversia tuvo como telón de fondo una jornada particularmente importante para la interna justicialista. El acto de San Fernando reunió a Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto, Gerardo Zamora, Juan Manuel Urtubey, Sergio Uñac, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Mayra Mendoza, Teresa García, Leandro Santoro y varios intendentes y dirigentes sindicales. Sin embargo, la fotografía de unidad tuvo ausencias significativas, especialmente la del gobernador bonaerense Axel Kicillof y representantes de su espacio, Movimiento Derecho al Futuro. La falta del gobernador bonaerense alimentó las especulaciones sobre las tensiones internas y las disputas por el liderazgo del peronismo de cara a 2027.

Tanto entre quienes consideraron que se trató de una herramienta tecnológica válida para acercar la historia a las nuevas generaciones y quienes lo interpretaron como una expresión de falta de renovación política, el Perón artificial se convirtió en una de las imágenes más virales del Día de la Militancia. La paradoja fue que, mientras los dirigentes presentes buscaban mostrar que el peronismo podía recuperar la unidad y construir una alternativa electoral, el protagonista más celebrado de la jornada no fue ninguno de ellos, sino una versión digital de su fundador.