El tablero de Diputados marcaba 126 presentes cuando Martín Menem dio por caída la sesión especial del miércoles 18 de noviembre. Faltaban tres legisladores para alcanzar el quórum. Horas después, la diputada Marcela Pagano llevó la discusión a X: acusó al presidente de la Cámara de haber hecho bajar a dos legisladoras de su entorno para impedir que avanzara el proyecto de soberanía que había trabajado su rival interno Santiago Caputo.

El cruce empezó con un mensaje de Romina Diez, diputada de La Libertad Avanza, que atribuyó el fracaso de la convocatoria a “intereses mezquinos, chiquitos y cortoplacistas”. Pagano, que llegó al Congreso por el oficialismo y hoy integra el bloque Coherencia, le respondió que coincidía con ella y señaló a Menem. En su publicación, habló de dos diputadas de su “staff” y dejó sus nombres sin precisar. El mensaje tampoco precisó cómo se habría transmitido esta orden.

Ramiro Marra, exlegislador porteño y uno de los fundadores de La Libertad Avanza, también ubicó la responsabilidad dentro del Gobierno. En X vinculó a quienes, según él, hicieron caer el proyecto con el sector que lo expulsó del partido en enero de 2025. En otro mensaje sostuvo que el fracaso de la Ley Malvinas y de la reforma del Banco Central tenía “nombre y apellido”.

En el recinto, Provincias Unidas tuvo un papel decisivo. Su jefa de bloque, Gisela Scaglia, y otros integrantes de la bancada permanecieron de pie mientras Menem buscaba completar el número. El bloque reclamaba avances en el proyecto de biocombustibles y un lugar en el Consejo de la Magistratura. Los dos diputados del MID tampoco dieron quórum. Según Noticias Argentinas, Menem intercambió audios con Scaglia sobre el cierre para intentar que cambiara de posición.

La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional propone sancionar la explotación de recursos naturales sin autorización argentina en las islas y sus aguas circundantes. También incluye disposiciones sobre infraestructura crítica e injerencia extranjera. Los cambios penales y su posible impacto sobre la libertad de expresión fueron parte de las objeciones al texto.

El proyecto había conseguido dictamen de mayoría a fines de octubre, con 60 firmas en un plenario de tres comisiones. La Casa Rosada buscaba darle media sanción antes del pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre la explotación petrolera cerca de las islas. Con la sesión caída, quedó pendiente el debate de esa iniciativa y el de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.