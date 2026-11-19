El extraño spot que publicó Horacio Rodríguez Larreta en sus redes sociales generó sorpresa, desconcierto, críticas y burlas por una puesta en escena que lo muestra al exjefe de Gobierno porteño en una suerte de película de acción, al frente de una operación destinada a hacer estallar distintos sectores de la avenida General Paz. Bajo la consigna “Vamos a derribar el muro”, el actual legislador porteño aparece en un centro de monitoreo, rodeado de pantallas, comunicaciones por handy y supuestos agentes desplegados en puntos estratégicos de los accesos a la Ciudad.

Después de recibir la confirmación de que todo está preparado, levanta la tapa protectora de un botón verde, lo presiona y desencadena una secuencia de explosiones sobre la General Paz. El video termina con otra frase que funciona como mensaje político: “Hace falta una segunda transformación”. La producción, realizada íntegramente con inteligencia artificial, fue difundida desde la cuenta oficial de X del mismo Larreta y forma parte de la estrategia de comunicación de su espacio político, Metrópolis.

La estética elegida se aleja deliberadamente del estilo tradicional del dirigente, históricamente asociado con las explicaciones técnicas, las presentaciones de gestión y un perfil moderado. En esta oportunidad, el ex jefe comunal de la Ciudad de Buenos Aires se convierte en protagonista de una secuencia cinematográfica, con iluminación oscura, una sala de operaciones y efectos digitales que simulan la destrucción de una infraestructura clave para la conexión entre la Capital Federal y el conurbano bonaerense.

En uno de los momentos más llamativos, una voz anuncia que el sector de Puente Saavedra está listo para el operativo. Otras comunicaciones confirman que los distintos puntos se encuentran preparados. Larreta escucha las instrucciones, se acerca a la consola y pronuncia la frase “Vamos a derribar el muro”. Inmediatamente, las imágenes muestran explosiones y columnas de humo en diferentes tramos de la avenida, mientras el reflejo de las llamas aparece en sus ojos. La escena, que busca captar la atención mediante un recurso visual extremo, no representa un plan literal para dinamitar la General Paz, sino una metáfora sobre la división entre la Ciudad de Buenos Aires y el territorio bonaerense.

Detrás de la puesta en escena hay una disputa política concreta con el actual jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El mensaje apunta contra la denominada “Operación Muro”, el dispositivo de seguridad impulsado por la administración porteña para reforzar los controles policiales en los accesos a la Capital, especialmente sobre la General Paz y los puentes del Riachuelo. Larreta cuestiona esa política porque considera que profundiza una separación artificial entre dos territorios que funcionan cotidianamente como una misma región metropolitana. Desde su entorno sostienen que la solución a los problemas de circulación, seguridad y servicios públicos no pasa por levantar barreras, sino por coordinar políticas con los municipios del conurbano y el gobierno bonaerense.

En agosto pasado, Larreta había publicado otro material audiovisual, mucho más extenso y explicativo, titulado “¿Por qué la General Paz nunca fue una autopista?”, en el que desarrollaba su propuesta de integración urbana. Allí planteaba que la Ciudad y el conurbano funcionan como un continuo metropolitano y que los límites administrativos no deberían convertirse en obstáculos para resolver problemas compartidos. Entre sus iniciativas mencionaba la construcción de plataformas verdes y espacios públicos sobre determinados tramos de la autopista, con el objetivo de conectar barrios porteños con localidades bonaerenses. También proponía estacionamientos vinculados al transporte público para reducir el ingreso de automóviles particulares a la Capital.

El planteo incluye conexiones entre Villa Lugano y La Matanza, Villa Real y Tres de Febrero, Villa Devoto y San Martín, y Saavedra con Vicente López. La intención es transformar algunos sectores de la General Paz en espacios de encuentro, en lugar de mantenerlos como una frontera física y simbólica. Para Larreta, la integración debe abarcar no solamente el transporte, sino también la salud, la educación, la seguridad y el desarrollo económico. Su argumento es que millones de personas ingresan diariamente a la Ciudad para trabajar, estudiar, atenderse en hospitales, consumir o realizar trámites, por lo que la vida porteña no puede analizarse sin tener en cuenta la relación con el conurbano.

La repercusión del nuevo spot fue considerablemente mayor que la del video explicativo de agosto. La producción anterior había conseguido alrededor de 22.000 reproducciones, mientras que la secuencia de las explosiones superó las 800.000 visualizaciones en menos de 24 horas. La diferencia expone el cambio de estrategia comunicacional: primero captar la atención con una imagen impactante y después desarrollar los argumentos políticos y urbanísticos que sostienen la propuesta. El mismo medio señaló que la producción se realizó en aproximadamente una hora, con herramientas de inteligencia artificial y un equipo reducido, sin recurrir a una agencia publicitaria tradicional.

Las reacciones en las redes sociales fueron inmediatas y no estuvieron exentas de ironías. Una parte de los usuarios cuestionó la elección de las explosiones para transmitir un mensaje de integración, mientras otros se burlaron de la estética de película de acción y del contraste entre el perfil habitual de Larreta y su papel de protagonista de una operación de demolición. También aparecieron críticas por la oportunidad de la publicación: el spot se difundió pocos días después de la explosión ocurrida en Remedios de Escalada, partido de Lanús, que dejó víctimas y daños materiales.

Uno de los cuestionamientos políticos más directos llegó del legislador porteño Facundo Del Gaiso, integrante del bloque Vamos por Más, vinculado al oficialismo de Jorge Macri. “Derribar muro no es dinamitar un puente peatonal, arrancamos mal con los conceptos”, escribió en X. Desde el entorno del actual jefe de Gobierno, por su parte, consideraron que Larreta estaba más preocupado por representar los intereses de quienes viven en el conurbano que por atender las demandas de los vecinos porteños.

La polémica se inscribe, además, en la disputa política que Larreta mantiene con el actual Jefe de Gobierno porteño desde que se alejó del PRO y comenzó a construir un espacio propio. El ex alcalde obtuvo alrededor del 8% de los votos en las elecciones legislativas porteñas de 2025, consiguió tres bancas en la Legislatura y ahora busca posicionarse como una alternativa para competir por la conducción de la Ciudad en 2027. El nuevo spot funciona así como una crítica directa a la gestión actual, pero también como una señal de relanzamiento político, con un discurso que intenta recuperar la idea de una transformación urbana y metropolitana.

La frase final, “Hace falta una segunda transformación”, completa ese mensaje. Larreta busca diferenciarse de la política de seguridad de Jorge Macri y presentar una agenda que vuelva a colocar en el centro la planificación urbana, la infraestructura y la coordinación entre jurisdicciones. El desafío para Larreta será convertir esta repercusión de un spot de alto impacto en una discusión sobre propuestas concretas y no dejar que el impacto de las imágenes termine desplazando el contenido de su planteo.