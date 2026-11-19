Cristina Kirchner consiguió un nuevo fallo favorable en la disputa por su pensión de privilegio. La jueza Karina Alonso Candis ordenó a la Anses suspender el descuento del 20% que aplicaba sobre el beneficio que percibe como viuda de Néstor Kirchner. La decisión implica unos $3,2 millones adicionales por mes y le da al organismo diez días para cumplir.

La titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1 consideró que esa retención no estaba prevista en la medida cautelar que había restituido el pago. La Anses la utilizaba para recuperar dinero que, según su interpretación, la expresidenta había cobrado indebidamente.

El monto permite precisar el alcance de la novedad: en agosto, la prestación bruta fue de $16.090.877 y la quita alcanzó los $3.218.175, según datos del organismo. Esa suma es la que dejará de descontarse. Se mantienen, en cambio, las deducciones por obra social y por el impuesto a las Ganancias.

El conflicto comenzó en noviembre de 2024, cuando el Gobierno dio de baja tanto la asignación que cobraba como expresidenta como la pensión por viudez, después de la confirmación de su condena en la causa Vialidad. En febrero de 2026, la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social dispuso restablecer provisoriamente esta última. Los pagos se reanudaron en agosto.

La nueva resolución también distingue entre reclamar una deuda y descontarla directamente del haber. La norma administrativa invocada por la Anses habilitaba a promover acciones para recuperar los fondos, pero no especificaba una retención automática del 20%. Por eso, la magistrada frenó la quita, aunque rechazó el pedido de Cristina para declarar nula esa resolución.

La expresidenta había cuestionado la liquidación en septiembre y reclamado pagos retroactivos desde el 24 de abril, cuando quedó firme la cautelar. La discusión sobre los haberes se suma así al expediente principal por la restitución de las prestaciones.

El beneficio está encuadrado en la ley 24.018, que establece un régimen especial para expresidentes y sus viudos. A diferencia de las jubilaciones ordinarias, su otorgamiento no exige una edad mínima ni determinada cantidad de años de aportes. Ese régimen sigue en debate.

El fallo no cierra esa controversia: el cobro continúa siendo provisorio, hasta que se resuelva la cuestión de fondo. La Anses y el Ministerio Público Fiscal presentaron recursos de queja ante la Corte Suprema contra la restitución. El tribunal todavía no se pronunció.