Un emoji del ministro de Economía alcanzó para abrir otro frente de discusión política en X. Malena Galmarini respondió a Luis “Toto” Caputo después de que compartiera un video de la reunión peronista impulsada por Sergio Massa en San Fernando, acompañado por el gesto de un hombre llevándose la mano a la cara.

“Está bien que te agarres la cabeza. El miedo no es zonzo”, escribió la senadora bonaerense. La dirigente del Frente Renovador interpretó la reacción como una señal de preocupación ante el acercamiento opositor y sostuvo que esa unidad buscará desplazar al oficialismo. También acusó al funcionario de haber vendido la Argentina.

La respuesta incluyó una defensa de la producción nacional, la industria y el sector agropecuario frente a la especulación financiera. La extitular de AySA reclamó respaldo para trabajadores y jubilados, reconocimiento de las tareas de cuidado, mejoras educativas y políticas de seguridad.

El cierre combinó la chicana personal con referencias a las variables que sigue el Palacio de Hacienda: “No te alteres que te sube la presión, el riesgo país y se te mueve el dólar. Un beso”. Con esa despedida, Galmarini devolvió la burla del ministro.

La polémica excedió las redes. El miércoles, ante empresarios reunidos en La Rural por Somos Pymes, Caputo también cuestionó que los asistentes cantaran la marcha peronista y su consigna de combatir el capital. “El capital, si lo combatís, se va”, planteó, al defender la necesidad de atraer inversiones y financiamiento.

El encuentro había tenido lugar el martes 17 de noviembre en el Teatro Otamendi, por el Día de la Militancia. Massa y Juan Manuel Olmos impulsaron la convocatoria, con el intendente Juan Andreotti como anfitrión. La foto reunió al Frente Renovador, referentes del peronismo federal, dirigentes kirchneristas e intendentes.

Esa jornada incluyó humor político y un video de Juan Domingo Perón realizado con inteligencia artificial.

Entre los presentes estuvieron Gerardo Zamora, Sergio Uñac, Natalia de la Sota, Victoria Tolosa Paz, Miguel Ángel Pichetto y Cecilia Moreau. La ausencia más visible fue la de Axel Kicillof y su Movimiento Derecho al Futuro, otra señal de las diferencias que atraviesan al espacio.

Con la mirada en las presidenciales de 2027, la reunión buscó acercar sectores para construir una alternativa a Javier Milei. Massa evitó anunciar una candidatura. Galmarini, en cambio, eligió presentar esa postal compartida como una advertencia política para el Gobierno.