Luis D’Elía durante una intervención streaming en Radio Rebelde, posteriormente recortada y difundida en TikTok, desarrolló un nuevo cuestionamiento a la conducción de Cristina Fernández de Kirchner por la situación de los 53 militantes que el dirigente identifica como presos políticos del kirchnerismo. La crítica del líder piquetero, formulada en términos de reproche personal y político, vuelve a contraponer la falta de respaldo que, según afirma, recibieron quienes estuvieron detenidos.

El fundador de MILES, dentro del contexto del Día del Militante del PJ, volvió a apuntar contra la ex presidenta con un discurso cargado de enojo y reproches en el que contrapone el reclamo de solidaridad que rodea actualmente a Kirchner con lo que considera una ausencia de acompañamiento cuando otros referentes del espacio atravesaban situaciones judiciales y carcelarias. En uno de los pasajes más enfáticos, reclama que se les hubiera tendido “la mano” a quienes estuvieron detenidos.

En la transmisión, el tono de la intervención se vuelve progresivamente más áspero. D’Elía menciona a Sergio Massa como el responsable de haber armado la lista de Javier Milei dentro de provincia de Buenos Aires en las elecciones presidenciales de 2023. También, en medio de los reproches, se dirige contra parte del entorno familiar de la expresidenta. En ese tramo, la referencia explícita es al hijo de la ex Jefa de Estado, el diputado Máximo Kirchner, calificándolo de "borracho, drogadicto y mujeriego".

El dirigente también cuestiona lo que describe como una estructura de poder cerrada, a la que vincula al mismo Massa con el poder oligárquico y con una conducción que, desde su perspectiva, dejó afuera a quienes habían sido parte de la construcción política del kirchnerismo. El planteo del dirigente piquetero en su monologo streaming es dejar en claro que el ex ministro de Economía de Alberto Fernández es el candidato presidencial sostenido por Kirchner para el 2027.

El cierre concentra el mensaje político en una frase dirigida directamente a la expresidenta: “Basta, Cristina, basta”. La expresión resume el nivel de ruptura que exhibe el dirigente con la conducción kirchnerista y su decisión de hacer públicos los cuestionamientos que, según deja entrever, venía acumulando desde hace tiempo. En la volteada de D'Elia se menciona al pasar a Martín Insaurralde al que lo señala como "terrible narco" y puesto a dedo por Máximo Kirchner en la Jefatura de Gabinete bonaerense conducido por Axel Kicillof.

Estas declaraciones tienen antecedentes. En marzo de 2023, D’Elía había cuestionado a la ex presidenta porque, durante un acto junto al Grupo de Puebla en el marco del Foro Mundial de Derechos Humanos, no mencionó a Amado Boudou ni a los 53 detenidos que él asociaba con el lawfare. En aquella oportunidad sostuvo que la dirigente justicialista no había expresado “ni una palabra de solidaridad” y afirmó que nunca había visitado a los detenidos ni se había comunicado telefónicamente con ellos. También había reclamado que se reconociera la situación de Milagro Sala y de otros dirigentes perseguidos judicialmente.

La tensión volvió a quedar expuesta en septiembre de 2024, cuando D’Elía publicó una lista de cuestionamientos contra Cristina en sus redes sociales y volvió a incluir el supuesto abandono de los 53 presos políticos kirchneristas. En distintas entrevistas también había cuestionado el peso de La Cámpora y la centralidad de Máximo Kirchner. Los nuevos dichos de Radio Rebelde reactualiza esa disputa y deja en evidencia una contradicción que el piquetero considera intolerable: que el kirchnerismo reclame unidad y solidaridad alrededor de Cristina sin revisar, primero, cómo trató a los dirigentes que estuvieron detenidos.