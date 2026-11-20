Javier Milei al volante, Elon Musk de acompañante y el Obelisco convertido en una pista vertical. Así celebró el Presidente en Instagram el desembarco comercial de Tesla en la Argentina. El reel, generado con inteligencia artificial, salió este viernes 20 de noviembre, el mismo día en que la automotriz estadounidense habilitó los pedidos de sus dos primeros modelos en el país.

En el video, un Tesla Roadster avanza por la avenida 9 de Julio, trepa el monumento y vuelve a la calle con la ayuda de unos propulsores. “Bienvenido Tesla a la Argentina”, dice el mandatario al cierre de la secuencia.

La publicación se adelantó a la presentación oficial de la empresa, programada para esta tarde en La Boca, donde la agenda presidencial prevé la presencia de Milei a las 19 h. El reel vuelve a poner en escena su vínculo con Musk. En abril de 2024, durante los primeros meses de su gestión, Milei visitó la planta de Tesla en Austin, Texas, y se reunió allí con el empresario. Según el comunicado oficial de aquel encuentro, hablaron sobre las trabas burocráticas a la inversión y la apertura de los mercados.

Dos semanas antes, la propia empresa había elegido otro video para ponerle fecha al desembarco. En esa pieza, difundida por la cuenta de Tesla Latinoamérica en X, un Model Y recorría distintos paisajes del país y calles de Buenos Aires. El anuncio del 6 de noviembre confirmó que el lanzamiento sería el día 20.

Qué modelos vende Tesla en la Argentina

La oferta inicial incluye dos vehículos eléctricos. El Model 3, un sedán disponible en tres versiones, parte de US$40.990 de lista y llega a US$53.990 en su configuración más cara. El Model Y, un SUV que se ofrece en dos versiones, arranca en US$43.990 y alcanza los US$49.990. Ambos llegan importados desde China.

La marca recibe los pedidos a través de su página web. Allí, los interesados pueden elegir la versión y configurar el auto antes de reservarlo con un pago de US$250. La reserva se abona con tarjeta. Las primeras entregas están previstas para marzo y abril de 2027. La empresa también ofrece financiación en pesos a través del Banco Santander.

Para quienes quieran ver los autos en persona o probarlos antes de comprar, la automotriz cuenta con dos puntos de exhibición, uno en Unicenter, en la localidad bonaerense de Martínez, y otro en Paseo Alcorta, en la Ciudad de Buenos Aires. En esos locales se pueden hacer consultas sobre las versiones y solicitar una prueba de manejo. La compra se realiza exclusivamente por internet, en el sitio oficial de Tesla.