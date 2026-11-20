“¿Dónde está el oro de los argentinos?”, preguntó Eduardo Feinmann. Luis Caputo dio más de una respuesta. En el fragmento de la entrevista que circuló en redes, el ministro de Economía primero remitió al Banco Central. “Donde lo puso el Banco Central”, contestó. Cuando el periodista volvió a preguntarle dónde, Caputo dijo que no hablaba del tema con Santiago Bausili, titular de la entidad.

El ministro mencionó primero a Suiza y luego deslizó otra posibilidad. “Capaz está en Londres”, dijo. Feinmann le recordó que se trataba de un activo de los argentinos. El fragmento termina sin que Caputo precise en qué lugar están guardados los lingotes que salieron del país.

En la entrevista del lunes 16 de noviembre por Radio Mitre, Caputo también afirmó que el oro estaba en Basilea, Suiza, sede del Banco de Pagos Internacionales (BIS). Comparó la operación con un depósito bancario y sostuvo que el metal seguía siendo argentino. La referencia a Basilea identifica la sede de la entidad con la que opera el BCRA. La ubicación física de las barras quedó sin precisar.

Qué informó el Banco Central

En julio de 2024, Caputo confirmó que parte del oro había salido del país y defendió la decisión por la posibilidad de obtener un rendimiento. En septiembre de ese año, el BCRA informó que había transferido parte de sus reservas entre distintas cuentas y que el volumen de oro seguía siendo el mismo. Invocó razones de seguridad para mantener en reserva los detalles.

Dos años después, en septiembre de 2026, Bausili dijo ante el Senado que parte del oro se había depositado en el BIS. En octubre reconoció que los lingotes habían sido enviados inicialmente a Londres para operar con esa institución y explicó que el Central dispone de un certificado electrónico que acredita esa tenencia. Bausili aseguró que el Banco Central carecía de cuentas en el Banco de Inglaterra y que podía recuperar el oro físico al terminar las operaciones.

La Auditoría General de la Nación abrió una revisión específica sobre el traslado de las reservas físicas para determinar por qué se hizo, adónde se envió el metal y qué beneficio obtuvo el organismo. Al revisar los estados contables de 2025, también señaló un resultado negativo de US$1.023 millones por operaciones con derivados vinculadas al oro. Según la AGN, el costo se pagó con divisas del Central. El BCRA defendió esas operaciones como coberturas y calculó un resultado neto positivo de US$2.505 millones para el conjunto de su posición en oro, al incluir la suba del precio del metal.