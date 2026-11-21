La visita de León XIV tuvo múltiples consecuencias en el país. Durante su estadía reinó la cordialidad y la política habló de superar la polarización. Pero hubo un efecto indirecto: revitalizó a la Iglesia. La centenaria institución es, otra vez, un jugador de peso.

Después de las masivas manifestaciones públicas alrededor del Papa, la Iglesia argentina tiene músculo político para exigir que se avance en leyes de su interés y puede llamarle la atención al Presidente, con quien habían tenido una relación tirante hasta la llegada del Sumo Pontífice.

“Nosotros nunca vamos a agredir”, dijo el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, tras la visita del Papa, sobre algunos funcionarios del oficialismo. Y agregó: “Capaz creen que se van a sacar un diez si son más violentos, más agresivos, si descalifican más. Yo ese juego no lo juego”.

Afianzados.

La gira papal tuvo un efecto inmediato. Se resolvió el debate por el financiamiento para la ley de Discapacidad, que había sido una de las disputas más fuertes que tuvo el Gobierno. “El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad”, sentenció León XIV en el Cottolengo Don Orione.

Discusión saldada. De repente, aquellas voces que protestaban por las fuertes erogaciones que debía realizar el Estado en esta materia se silenciaron. “Demostramos que podemos solucionarlo hablando”, planteó Bullrich, a pesar de que era el mismo oficialismo el que ponía trabas en vez de buscar una solución. Al cierre de esta edición, el Senado sesionaba para convertir en ley el Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad.

Envalentonados, en la Iglesia ahora presionan para que se trate la ley de prevención de la ludopatía. “Señores senadores: legislen hoy, protejan a los niños argentinos de las apuestas online”, dice la petición de Change.org que creó la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS). Tenía, al cierre de esta edición, 17 mil firmas verificadas.

En Palermo, el Papa había apuntado contra los que “hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos”. Pero en Perú fue mucho más directo, cuando habló del mal que provocan “la adicción a los juegos de azar y a las apuestas”. La Iglesia, que venía trabajando en el asunto, cree que León XIV creó el clima ideal para que la Cámara Alta sancione la ley. Tienen un límite acotado: el 30 de noviembre termina el período de sesiones ordinarias y este proyecto, que ya tiene media sanción de Diputados, perdería estado parlamentario.

A principios de mes, Bullrich había dicho que lo tratarían “en las próximas semanas”. Pero no cumplió. Sólo el oficialismo puede destrabar el asunto, porque las tres comisiones por las que debe pasar para obtener dictamen están lideradas por senadores de La Libertad Avanza. La Iglesia y otras organizaciones trabajan contrarreloj.

En lo que ni siquiera la presión del Sumo Pontífice parece hacer recalcular a Milei es en su pelea contra las universidades. El Papa había recibido, previo a su visita, una carta del Consejo Interuniversitario Nacional con duras críticas al Gobierno por la crisis presupuestaria. Y en el Palacio Libertad sorprendió al Presidente, sentado a pocos metros de él, al decir: “Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños. Crear las condiciones para que puedan proyectar libremente su vida en Argentina exige robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación”. Pero ni con ese dardo directo a la gestión libertaria el tema se metió de nuevo en el Congreso.

Relación tensa.

A pesar de la cordial relación que cultivaron Milei y el Papa durante la visita al país, los libertarios habían construido un vínculo tirante con la Iglesia.

Desde la discusión acerca de si la justicia social es una necesidad o un gasto, hasta las declaraciones del Presidente sobre la figura del Papa. Milei pasó de considerarlo “el representante del maligno sobre la tierra” a decir que el Sumo Pontífice es “un ser extraordinario”. Los obispos dudan del cambio de postura.

Durante los tres años de gestión libertaria, la Iglesia argentina se había convertido en uno de los principales detractores del modelo económico de Milei. Con el músculo político del Papa, ahora buscarán presionar a la política para que se le dé lugar a los temas de su interés.