La vicepresidenta Victoria Villarruel firmó el jueves 19 de noviembre el decreto DPP-83/26 que formalizó la designación de los cuatro representantes del Senado ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para el período 2026-2030. El bloque Justicialista tendrá a Eduardo “Wado” de Pedro y Florencia López. Por La Libertad Avanza irá Nadia Márquez y por la Unión Cívica Radical, Maximiliano Abad.

De Pedro y Abad representan a la provincia de Buenos Aires. López es senadora por La Rioja y Márquez, por Neuquén. El decreto también fijó quién reemplazará a cada titular en caso de que deba dejar su lugar. Los suplentes son Martín Soria por De Pedro, Sergio Uñac por López, Gonzalo Guzmán Coraita por Márquez y Eduardo Vischi por Abad. Vischi era uno de los consejeros salientes, junto con Luis Juez, Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde.

Una banca de diferencia definió el reparto. El dictamen de la Secretaría Parlamentaria que respaldó el decreto tomó la composición de la Cámara alta al 18 de noviembre, cuando vencieron los mandatos anteriores. El justicialismo tenía 22 senadores, La Libertad Avanza 21 y la UCR 10. La ley reserva dos lugares al bloque más numeroso y uno a cada una de las dos minorías siguientes. El regreso del riojano Fernando Rejal al bloque justicialista, el 21 de octubre, le había dado al peronismo la ventaja sobre el oficialismo.

La Secretaría Parlamentaria examinó el antecedente de 2022, cuando la Corte Suprema invalidó la división del bloque del Frente de Todos para quedarse también con la segunda minoría. En esta ocasión, el dictamen entendió que el pase de Rejal no creó una bancada adicional y que los cuatro cargos seguirían repartidos entre tres bloques.

La única silla libertaria también se disputó dentro del bloque. Patricia Bullrich había impulsado a Luis Juez y a María Belén Montes de Oca. La bancada terminó por elevar el nombre de Márquez, la senadora que avalaba Karina Milei, y propuso como suplente a Guzmán Coraita, senador por Salta y presidente de la Comisión de Justicia.

El Consejo tiene 20 integrantes y lo preside Horacio Rosatti, titular de la Corte Suprema. Organiza los concursos para cubrir vacantes judiciales y eleva ternas al Poder Ejecutivo. También puede sancionar a magistrados y acusarlos ante el Jurado de Enjuiciamiento. En el marco del recambio, el mismo jueves juraron Santiago Viola, por el Ejecutivo, y Diego Molea, por el ámbito académico y científico. El Congreso ocupa ocho lugares en el organismo, cuatro por cada cámara.