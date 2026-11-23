José Luis Manzano está metido en cada minuto de la vida de los argentinos. Lo ejemplifica un tuit viral del usuario @bienahi, que bromea con el concepto de la “Full Manzano Experience”. Por la mañana, el ciudadano equis que consume este servicio se despierta, prende la luz (Edenor) y enciende el gas para cebarse unos mates (Metrogas). Al salir de casa carga nafta (Shell) y luego lee las noticias económicas (El Cronista). Al mediodía almuerza una hamburguesa (Burger King) y antes de regresar al hogar hace las compras (supermercados Dia). Y por la noche, antes de dormirse, mira “MasterChef” (Telefe). Todas las empresas mencionadas son los brazos del pulpo que, en plena era libertaria, sigue expandiéndose a toda velocidad. Se podría agregar que en la “Full Manzano Experience” también se puede hacer zapping con América TV, estudiar en la Universidad de Congreso o salir a comer una entraña en el restaurante de Palermo, Roldán.

La diversificación de negocios de Manzano no solo incluye industrias tan diversas como las telecomunicaciones, la minería, los hidrocarburos, medios, gastronomía o energía. También incluye países como Perú, Ecuador, Colombia o España. El 12 de noviembre, en el Estadio Nacional de Lima, terminó la vigilia de León XIV con más de 50.000 jóvenes y el empresario logró lo que no había conseguido en Buenos Aires: saludar al Papa. Días antes, durante la visita a la Argentina, había figurado entre los hombres de negocios con presencia destacada en los actos de la gira, los que ayudaron a pagar la logística, pero no tuvo un mano a mano con Prevost. En Perú, en cambio, jugaba de local. Integratel, la ex Telefónica del Perú que compró en 2025, fue auspiciante oficial de la gira papal. “Estoy conmovido y movilizado con la energía del Papa y los jóvenes”, dijo después.

Energía. Hoy uno de los negocios principales de su grupo es Edenor, la distribuidora eléctrica que Manzano compró en 2021 junto a Daniel Vila y Mauricio Filiberti. En septiembre se cerró la venta de los activos de Shell en la Argentina: una refinería de Dock Sud, cerca de 900 estaciones con la marca, una planta de lubricantes y estaciones de servicio especializadas para proveer nafta a los aviones en Ezeiza y Aeroparque. La vendedora fue Raízen y la operación se valuó en 1.420 millones de dólares, con deuda incluida. La compradora, Signar Energy, está controlada por la suiza Mercuria, la socia que financia buena parte de los proyectos de Manzano. Él tiene un 15 por ciento propio y Edenor, otro 20.

El gas viene detrás. Edenor, junto a Andina PLC, la sociedad que Manzano comparte con Vila, ofreció 780 millones de dólares por el 70 por ciento de Metrogas, la distribuidora de la Ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano. Ya depositó 78 millones, el 10 por ciento del precio. Falta la aprobación oficial. Si se concreta, el grupo, que suma a Filiberti en la operación, repartirá la luz y el gas en buena parte del área metropolitana.

Más arriba en la cadena está el crudo. Con Vila, a través de la Compañía Andina, Manzano acordó quedarse con el 40 por ciento de Chachahuén, el último yacimiento convencional que YPF tenía en Mendoza, su provincia. También tiene negocios en Vaca Muerta. Allí tiene el 20 por ciento de la petrolera Phoenix Global Resources.

En noviembre firmó la compra de los 107 locales de Burger King en la Argentina a la mexicana Alsea. Todavía falta la aprobación y se está definiendo cómo queda la sociedad. El plan es llevar las hamburguesas a las estaciones Shell, también suyas. Es el mismo camino que tomó YPF en junio, cuando su presidente, Horacio Marín, firmó con Woods Staton, de Arcos Dorados, un acuerdo para abrir locales de McDonald's dentro de sus estaciones.

El tercer eslabón es el supermercado. El 12 de noviembre, Francisco de Narváez cerró la compra de Dia Argentina, con Integra de Manzano como socia minoritaria. Con ChangoMás, que ya tenía, De Narváez suma más de mil tiendas en 22 provincias.

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