¿En qué momento explotó la relación entre Patricia Bullrich y Karina Milei? Esa es una pregunta que en estos días aciagos, en los que la senadora y la mandamás de La Libertad Avanza pulsean a cielo abierto y el rumbo en el 2027 se abre como una incógnita, surfea en todo el oficialismo. Hay quienes, conocedores de las dos mujeres fuertes del espacio, juran que jamás hubo algo parecido a un vínculo entre ambas: dicen que eso fue siempre una relación de desconfianza, marcada por la necesidad política, pero que este desenlace era más que previsible desde el momento mismo en que la otrora presidenta del PRO cambió de camiseta.

Bullrich, en cambio, jura que eso no es así. De hecho, en la intimidad expone algo hasta parecido a una evidencia: la cena de fin de año del 2025. Según su relato, ese fue un encuentro íntimo que buscó la hermanísima. Y, entre brindis y platos de comida, la por ahora jefa del bloque libertario en el Senado asegura que le llegó una propuesta imposible de rechazar, la de ser la candidata en el 2027 en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, desde ese momento todo fue cuesta abajo. Bullrich empezó a organizarse para el desafío, planeó un viaje a Madrid para reunirse con el equipo de Isabel Díaz Ayuso y se mentalizó para la campaña, pero Karina, mientras alentaba ese vuelo, preparaba por otro carril a Manuel Adorni para el mismo puesto.

Ese doble juego, que varios en el bullrichismo catalogan como poco menos que psicótico, significó el quiebre. Hay que entender la lógica Bullrich: en su cabeza, aunque una y otra vez saltó de espacio en espacio, se puede estar bien con otro dirigente o se puede estar mal, pero nunca las dos cosas al mismo tiempo. Es una diferencia en la manera de ser y pensar que hoy, con más agua abajo del puente y más peleas entre ella y el karinismo, la llevó a acuñar una máxima que repite entre los suyos: “No es un problema político, es un tema de educación”. La enemistad es absoluta y, a meses de cerrarse las listas para las elecciones nacionales, nadie sabe a ciencia cierta qué puede pasar.

Enfrentadas. La tensión entre Bullrich y el karinismo viene en aumento no sólo por la larga lista de diferencias públicas que marcó la primera, además del reloj electoral, sino porque en el último tramo del año todos los ojos se posan sobre el Senado. El miércoles 18, La Libertad Avanza consiguió aprobar el dictamen para llevar al recinto la “reforma política”, pero por un margen tan estrecho que ninguna de las tribus del oficialismo ni de la oposición se animan a pronosticar si el Gobierno conseguirá los 37 votos que necesita para la mayoría simple. La suspensión de las PASO es en este momento el tema que más preocupa a los hermanos Milei -el mandatario, que no suele meterse en el mundo legislativo, la pidió como una prioridad- y al estratega Santiago Caputo. Los libertarios tienen toda la estrategia electoral atada a este primer ítem: de acá depende el armado de las listas con los aliados, el cierre en cada distrito con los gobernadores alineados y los votos en el Congreso que estos supeditan a la condición de que LLA no ponga candidatos en las votaciones provinciales. De hecho, el tema escaló tanto que se convirtió en un asunto en sí mismo: si ya de por sí la insistencia en suspender las primarias demuestra cierta flaqueza del Gobierno -si estuviera tan fuerte no necesitaría cambiar las bases y condiciones de la elección sobre la hora-, a esta altura esa debilidad se vería aún más acentuada si ni siquiera lograra aprobarla.

Todo esto agrega más presión en la ya tensionada relación entre Bullrich y el karinismo. Desde el bando de la senadora son absolutamente conscientes de que, si el proyecto fracasa, la hermanísima va a señalarlos como los culpables. Es una acusación que marida con el hecho de que los laderos de Karina, como los Menem, están hace rato insistiendo en que Bullrich no hace todo lo que puede para bajar las PASO, porque tiene la expectativa de usar esta herramienta para sus propias ambiciones en el 2027. Esta sospecha llegó a los oídos de Bullrich. “Patricia ya avisó que si la usan de chivo expiatorio se pudre todo”, dicen cerca suyo. La situación está llegando a un límite: en el bloque libertario todavía recuerdan una reunión entre ellos, cuando se empezaba a debatir el proyecto, en el que Nadia Márquez -o “la pastora Giménez”, como la llama con sorna el bullrichismo- y ella terminaron a los gritos.

Futuro. ¿Qué opciones tiene, entonces, Bullrich? En primer lugar dicen cerca suyo que ya tomó una decisión: se terminó la era de hacer lo que Karina quiere, como cuando la sacó a dedo del ministerio de Seguridad y la envió al Senado. La otrora ministra, que cumplió 70 años y está muy abocada a su familia, jura haber alcanzado el límite de su paciencia. La vicepresidencia también parece descartada. En este espacio dicen que Milei, en las reuniones personales que supieron mantener, le deslizó varias veces esa posibilidad. “Pero viste como es Javier. Le decía: 'Patricia, imaginate nosotros dos juntos, arrasamos'. Pero nunca fue algo concreto”, cuentan.

A todo esto habría que sumarle el efecto que tienen los cantos de sirena. A mediados de este mes el Financial Times publicó una nota sobre la interna en el oficialismo y aseguró que “Milei se enfrenta a la líder más popular de su gobierno”, una declaración que en el mundo libertario corrió como pólvora. Ese título marida con otra realidad: una parte del círculo rojo y de los grandes medios ven mejor a Bullrich antes que al “Loco”, una suerte de reversión mileísta pero de buenos modales. Esa preferencia, piensan cerca de la senadora, podría trasladarse en apoyo económico si finalmente se decidiera a competir por la presidencia.

Por ahora, la línea de la senadora es tensar la cuerda hasta que aguante. De mínima, esa política la va a mantener en el centro de la escena hasta el momento de las definiciones -pulseada clásica de la política que se suele traducir en mejores lugares en las listas-, mientras que sigue alimentando su eterno sueño presidencial. La duda con esta estrategia es hasta dónde puede durar la paciencia de Karina Milei, que ya dio sobradas muestras de no tenerla. “Pone en riesgo la continuidad de un gobierno con estas cuestiones personales", la salió a cruzar la senadora Emilia Orozco, alineada a la Rosada, en una entrevista en Radio Rivadavia el miércoles 18.

Parece que no marcha todo acorde al plan.

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