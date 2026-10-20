"Corrupto", el mensaje de Bolsonaro a Lula que se convirtió en búmeran

Después del primer debate televisivo entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, celebrado el domingo 18 de octubre en la señal brasileña Band, un episodio del duelo entre candidatos pasó de ser una provocación política a material de burla para las redes sociales. El episodio tuvo como protagonista al senador y candidato presidencial del Partido Liberal (PL), hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien mostró ante las cámaras una palabra escrita con marcador en la palma izquierda de su mano: "corrupto".

La anotación tenía un detalle correspondiente al Partido de los Trabajadores de Lula y aparecían destacadas dentro de un recuadro. La inscripción funcionaba como una especie de ayuda memoria visual, pero también como una chicana preparada para que la cámara lo registrara y pudiera circular después en fragmentos breves. Sin embargo, la reacción en redes sociales fue muy distinta de la que el candidato parecía buscar.

En vez de limitarse a reproducir la acusación contra Lula, numerosos usuarios interpretaron la imagen como si Bolsonaro se estuviera señalando a sí mismo. Lo que había sido preparado como un ataque al adversario terminó convirtiéndose en un chiste contra quien lo había realizado. El fenómeno viral dio lugar a una tendencia que trascendió la discusión partidaria. Usuarios de distintas profesiones comenzaron a publicar fotografías de sus propias manos con el nombre de su trabajo escrito en la palma, imitando el recurso utilizado por el senador. Médicos, periodistas, docentes y agrónomos, entre otros, se sumaron a la broma con sus respectivas actividades, transformando la anotación política en una plantilla para crear memes.

De ese modo, la escena se convirtió en una parodia colectiva y la artimaña estratégica del candidato liberal pasó a alimentar una conversación digital que ya no controlaba su propio equipo de comunicación. El debate del 18 de octubre fue el primer enfrentamiento directo entre ambos durante la campaña, luego de que los contrincantes se ausentaron de los debates previstos para la primera vuelta.

El debate televisivo incluyó acusaciones cruzadas sobre corrupción, cuestionamientos personales y reproches sobre sus respectivos entornos políticos. Pero el episodio de la mano de Bolsonaro expuso, finalmente, el riesgo de una comunicación política que apuesta por gestos deliberadamente provocadores: el sentido de una imagen puede cambiar cuando pasa del escenario de la pantalla chica a las redes sociales.