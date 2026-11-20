La foto de la asunción de Donald Trump en enero de 2025, con Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg sentados en primera fila, fue leída entonces como la consagración de una alianza inédita entre el poder político y el poder tecnológico. Casi dos años después, tras la ola demócrata del martes, esa misma imagen es una lista negra que incluye citaciones para el nuevo Congreso en modo vendetta.

Los magnates de Silicon Valley apostaron todo a un solo caballo y no diversificaron. Durante un tiempo, el negocio rindió: regulación mínima, contratos federales, un presidente que trataba a la inteligencia artificial como una carrera de velocidad sin reglas. La fortuna de Musk llegó a superar el billón de dólares. Pero el martes 3, la regla más elemental de cualquier inversor les pasó factura: una apuesta sin cobertura puede perderlo todo.

Nadie perdió tanto como Musk: volcó al menos US$446 millones en súper PACs republicanos, un récord histórico que superó sus casi US$290 millones de 2024. Los demócratas aplastaron a los republicanos que él sponsoreó para el senado. En Texas, sede de su imperio, el republicano Ken Paxton cayó ante James Talarico, que en su discurso de victoria le dedicó una frase: “Acabamos de demostrar que todo el dinero del mundo no alcanza contra el pueblo de Texas”. Musk guardó silencio durante horas, borró un tuit que pedía “votar rojo” y, de madrugada, ironizó: “Los centros de datos en el espacio se ven bastante atractivos ahora”.

Dos semanas después llegó el mea culpa. En la cumbre DealBook del New York Times, el miércoles 18, Musk admitió: “Me siento bastante tonto por haber gastado tanto dinero y no haber visto mucho a cambio. Probablemente, si pudiera volver el tiempo atrás, habría gastado menos”. Y tomó distancia del trumpismo: “No soy MAGA”. Una confesión que suena a déjà vu: en mayo de 2025, tras perder una elección judicial en Wisconsin, había prometido “hacer mucho menos gasto político en el futuro”. Duró dos meses.

El fracaso no fue solo suyo. Los súper PACs del cripto y de la IA gastaron unos US$112 millones en la elección general, y casi US$75 millones terminaron en candidatos derrotados. Leading the Future, el comité impulsado por Marc Andreessen, figura entre los grandes perdedores de la noche.

El dato más inquietante para la industria no está en las cifras de gasto, sino en el humor social. Según la encuesta a boca de urna de NBC News, casi seis de cada diez votantes dijeron que los centros de datos fueron un factor decisivo o importante en su voto, y cerca del 80% se opone a que se construyan cerca de su casa. Al menos 35 iniciativas locales para limitarlos o prohibirlos apuntaban a ser aprobadas. Los nuevos gobernadores demócratas de Texas, Ohio y Georgia, Gina Hinojosa, Amy Acton y Keisha Lance Bottoms, prometieron moratorias.

La tecnología se convirtió en el villano de estas midterms. El senador Jon Ossoff lo sintetizó en su discurso: “Los titanes de Silicon Valley cavan búnkeres para sí mismos y advierten que la inteligencia artificial que están creando pone en riesgo la extinción humana”. Y prometió poner a las big tech bajo control. Es tiempo de revancha para los demócratas despechados que tuvieron a los magnates tech en su corner en la elección que perdió Hillary Clinton, de la misma manera que Barack Obama había contado con el apoyo de Google, que lo ponderaba con sugerencias de búsqueda positivas mientras castigaba a sus rivales.

Así, lo que viene es un escenario conocido para algunos y novedoso para otros. Los demócratas ya enviaron cartas de preservación de documentos a Nvidia y Amazon. Musk aparece como el blanco más obvio: investigar su paso por el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que desmanteló la agencia USAID, es una jugada políticamente rentable. También podrían revisar la fusión entre SpaceX y xAI, y el contrato de US$200 millones de esta última con el Pentágono. El senador Ed Markey fue gráfico: “Van a tener que plantar bosques nuevos para todas las citaciones que vamos a imprimir”.

Otro de los apuntados es Zuckerberg, que viró a la derecha en 2023, desmanteló sus programas de diversidad en Meta, y visitó Mar-a-Lago (el bunker en la Florida de Donald Trump). El mandamás de Facebook, Instagram y WhatsApp podría volver a sentarse ante comisiones legislativas como pasó a fines de la década pasada cuando estalló el escándalo de Cambridge Analytica.

Sam Altman, de OpenAI, ya inició el control de daños: la noche de la elección publicó que la humanidad “no debería ceder el control del futuro a la superinteligencia”, una frase que podría haber firmado Bernie Sanders. Rápido de reacción para aparecer como un moderado tras haber creado a Frankenstein.

Mientras tanto, en el ecosistema de Silicon Valley, las reacciones oscilaron entre el desconcierto y el enojo. Chamath Palihapitiya advirtió en el podcast All-In que lo único capaz de hundir la economía estadounidense es un golpe al negocio de la IA. Jason Calacanis, que se había instalado en Texas, se lamentó: “Me mudé acá para escaparme de la locura de izquierda”. Mientras tanto, en California, figuras del sector gastaron más de US$340 millones contra un impuesto del 5% a los multimillonarios.

¿Qué harán ahora? Tres caminos asoman. El primero es el repliegue táctico: bajar el perfil, moderar el discurso y esperar a que pase la tormenta, como intenta Altman. El segundo es la reconversión: volver a tender puentes con los demócratas, con los que buena parte de Silicon Valley convivió durante dos décadas, y redescubrir viejas causas progresistas. El tercero es la radicalización: redoblar la apuesta, denunciar persecución y prepararse para 2028 con más dinero. Musk, por temperamento, parecía inclinado a esta última, aunque su mea culpa en DealBook sugiere que, al menos por ahora, eligió el repliegue.

Lo más probable es una combinación: pragmatismo corporativo en las empresas y fervor ideológico en algunos de sus dueños. El lobby tampoco se va a detener. La industria de la IA necesita energía, terrenos y permisos, y los va a buscar con el gobierno que sea.