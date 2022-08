Sin vueltas, Francisco aseguró: “Se puede cambiar de Papa”

Luego de rumores y noticias por su salud, el Papa Francisco dejó en claro que no descarta la posibilidad de su dimisión. Lo afirmó durante una rueda de prensa de su reciente viaje a Canadá en el que dio que hablar su pedio de perdón por la colaboración de la iglesia en políticas hostiles hacia los indigenas de dicho país. “No creo que pueda seguir haciendo viajes con el mismo ritmo que antes”, afirmó el Papa, en relación a cómo su estado de salud le dificulta su trabajo.

Francisco tiene ochenta y cinco años, y carga con el problema en una rodilla que le dificulta el caminar. Su paso por Canadá lo mostró fatigado y con dificultades para levantarse de la silla de ruedas que debe utilizar. “Pienso que a mi edad, y con esta limitación, tengo que parar un poco para poder servir a la iglesia o pensar la posibilidad de echarme a un lado. Esto, con toda honestidad, no es una catástrofe. Se puede cambiar de papa. La puerta está abierta. No creí que fuera necesario pensar en esta posibilidad, pero no quiere decir que pasado mañana no me ponga a pensar en eso”, declaró el Jefe de la Iglesia Católica.

No es la primera vez que Francisco es noticia por cuestiones de salud. El año pasado estuvo internado diez días en el Policlínico Gemelli de Roma, por una operación de colon. “Estuve bajo anestesia más de seis horas en julio del año pasado y me dejó consecuencias que duran hasta hoy”, declaró el sumo pontífice en relación a esa experiencia.

Los próximos viajes de Francisco están en veremos. Para inicios de este mes había previstos dos que debieron ser cancelados: uno a República Democrática del Congo y otro a Sudán del Sur. Todavía quedan en agenda un viaje a Kazajistán a mediados de septiembre y una próxima visita a Ucrania, cuyo conflicto con Rusia ha sido motivo de varias declaraciones recientes. Habrá que esperar para ver si la fe supera los obstáculos del cuerpo.













por R.N.