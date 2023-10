Qué dijo la DAIA tras el ataque de Hamas a Israel

"La DAIA, representación de la comunidad judía argentina, respalda al Estado de Israel tras los ataques terroristas perpetrados por Hamás que asesinaron y secuestraron a ciudadanos israelíes así como los disparos de miles de cohetes en todo el territorio. La entidad expresa sus condolencias a las familias de los israelíes asesinados, brega por el pronto retorno a sus casas de quienes han sido secuestrados por Hamás y expresa su apoyo absoluto al Estado Israel para que ejerza su defensa a fin de garantizar el bienestar de sus ciudadanos", se lee en el comunicado que difundió la DAIA.

"A 50 años del inicio de la Guerra de Iom Kipur y durante la festividad de Simjá Torá, el Estado de Israel vuelve a ser víctima de ataques por parte de organizaciones terroristas. Es por ello que la DAIA insta a las autoridades argentinas y a todas las fuerzas políticas a condenar el asesinato de ciudadanos del Estado del Israel perpetrado por el terrorismo palestino", concluyó el texto firmado por Jorge Knoblovits, presidente de la institución.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sostuvo en la víspera que Israel está "en guerra" con los militantes de Hamás que gobiernan la Franja de Gaza. Los comentarios de Netanyahu en un discurso televisado es la respuesta a los gobernantes de Hamas en la Franja de Gaza, que lanzaron un gran ataque multifrontal contra Israel al amanecer del sábado.

Netanyahu ordenó un llamado a los reservistas y prometió que Hamás "pagaría un precio que no ha conocido hasta ahora". "Estamos en guerra", dijo Netanyahu. "No es una 'operación', no una 'ronda', sino una guerra". El primer ministro también ordenó al ejército que limpiara las ciudades infiltradas de militantes de Hamás que seguían enfrascados en tiroteos con soldados israelíes. Israel informó que al menos 40 personas han muerto. Y los hospitales de Israel atendieron a cientos de heridos, incluidos decenas en estado crítico.

Hamas disparó este sábado miles de cohetes contra Israel y envió a docenas de combatientes a través de la frontera, una demostración masiva de fuerza que tomó a Israel con la guardia baja en un feriado importante. La grave invasión de Simjat Torá revivió los recuerdos de la guerra de 1973, casi 50 años después del día en que los enemigos de Israel lanzaron un ataque sorpresa en Yom Kipur.

Las comparaciones con uno de los momentos más traumáticos de la historia de Israel agudizaron las críticas al Primer Ministro Benjamín Netanyahu y sus aliados de extrema derecha, quienes habían hecho campaña para adoptar medidas más agresivas contra las amenazas de Gaza. Los comentaristas políticos criticaron al gobierno por no anticipar lo que parecía ser un ataque de Hamas sin que su nivel de planificación y coordinación se viera reflejado.

por R.N.