Sexo, espionaje y fin de una era en Nvidia: la caída de Jensen Huang

Durante tres décadas, Jensen Huang fue Nvidia. Su campera de cuero negra era el uniforme de la revolución de la inteligencia artificial, sus presentaciones llenaban estadios como recitales y sus palabras movían los mercados del mundo. Este jueves, el hombre que construyó la empresa más valiosa del planeta renunció a su cargo después de cuatro días que parecen escritos por un guionista de Netflix: una amante sospechada de espiar para China, una segunda relación con una vicepresidenta de la compañía y un directorio que descubrió, demasiado tarde, que no tenía plan B.

La secuencia fue vertiginosa. El domingo 8, presionado por las revelaciones de The New York Times, Huang admitió en una carta a empleados y accionistas su relación con Alice Huang, una exejecutiva de Megaspeed International, firma de centros de datos con sede en Singapur, sin parentesco con él pese al apellido. “Fui infiel a mi esposa. Mis actos la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice”, escribió. El miércoles, el mismo Times informó que también había mantenido un vínculo con Kimberly Powell, vicepresidenta de salud de Nvidia y subordinada suya. Horas después, el directorio anunció su salida.

El costado telenovelero es lo que menos importa. La inteligencia estadounidense cree que Pekín reclutó a Alice Huang para acercarse al hombre que decide adónde van los chips más codiciados del mundo. Un memorando citado por el Financial Times sostiene que trabajaba para el Ministerio de Seguridad del Estado chino. Según el Wall Street Journal, quien los presentó fue su propio marido, Kang Wei, un inversor que conocía a Huang desde hacía una década y que habría tolerado el romance. Megaspeed, nacida de una empresa china de videojuegos, compró equipos de Nvidia por unos 4.800 millones de dólares y está bajo investigación por el posible contrabando de chips avanzados hacia China. Su balance pasó de 33 millones a 3.000 millones de dólares en un solo año. Tanto Megaspeed como Nvidia niegan irregularidades, y no hay cargos penales contra nadie.

Pekín respondió con su libreto habitual. “EE.UU. debería dejar de inventar supuestas historias de espionaje y utilizarlas como excusa para imponer un bloqueo tecnológico a China”, dijo la portavoz Mao Ning. El momento no podría ser peor: Donald Trump viaja la semana próxima a Shenzhen para la cumbre de la APEC, donde se verá por tercera vez este año con Xi Jinping. El propio Trump, que había hecho de Huang un habitué de la Casa Blanca y del Air Force One, lo defendió el lunes como “un hombre muy honorable”. No alcanzó.

La pregunta de fondo no es moral sino de gobierno corporativo. Nvidia nunca tuvo un presidente del directorio hasta ayer, cuando designó a Harvey Jones, de 73 años, exjefe de Synopsys. Tampoco había un plan de sucesión para un CEO de 63 años que fue el único en la historia de la compañía. “No es un buen ejemplo de gobierno corporativo”, disparó Gary Gensler, expresidente de la SEC. Huang construyó la empresa a su imagen: hasta 60 directivos le reportaban de manera directa, revisaba la lista de cinco prioridades que cada empleado debía publicar y, según Bloomberg, controlaba personalmente la remuneración de todo el personal. “Mi estilo de gestión fue lo que hizo posible el crecimiento de la empresa”, había dicho hace poco. Esa misma concentración es hoy su mayor fragilidad.

La conducción interina quedó en manos de Colette Kress, directora financiera desde hace 13 años, con pasado en Microsoft y Cisco, una ejecutiva respetada en Wall Street cuyo perfil público se limitó siempre a los números. El directorio busca un CEO permanente con ayuda de una consultora externa y no descarta candidatos de afuera. En el mercado ya circulan nombres como Lisa Su, de AMD, Rene Haas, de Arm, y Sanjay Mehrotra, de Micron, al menos para sumarse al consejo.

Los números dimensionan el terremoto. Las acciones cayeron más de 10% antes de la apertura, y los futuros del Nasdaq retrocedieron 1,4%. Bajo la conducción de Huang, el papel de Nvidia se multiplicó más de 700.000% desde su salida a la bolsa en 1999, y su capitalización llegó a superar los 5 billones de dólares, un recorrido que eclipsa a Steve Jobs, Bill Gates o Jeff Bezos. Stacy Rasgon, de Bernstein, cree que “los fundamentos del negocio (si no el liderazgo) siguen intactos”, pero igual rebajó su recomendación: “Ya hemos tenido suficiente y preferimos observar desde la barrera”. Baird también rebajó su calificación y Morgan Stanley la sacó de su lista de favoritas.

El riesgo excede a una compañía. Huang usó la billetera de Nvidia para sostener a buena parte del ecosistema de la IA: financió a laboratorios como OpenAI y Anthropic y a proveedores de nube como CoreWeave, en una red de acuerdos cruzados que Michael Burry, el inversor que inspiró La gran apuesta, acusa de inflar artificialmente la demanda. “No sé si alguna vez ha habido una figura tan clave que haya sostenido tanto esta industria”, reconoció Thomas Ferguson, de Blue Bear Capital. Rasgon lo planteó en términos más fríos: qué pasará ahora con esas inversiones, garantías y respaldos.

Queda además el frente político. Legisladores de ambos partidos exigen que Huang declare ante el Congreso y amenazan con citarlo. El FBI investiga, y el directorio contrató a Joon H. Kim, exfiscal federal, para una auditoría independiente que deberá responder lo que nadie sabe todavía: si un secreto industrial o de seguridad nacional terminó en Pekín. La caída de Huang deja una lección que excede a Silicon Valley. La era de la IA se presentó como el triunfo de la técnica sobre lo humano, de los algoritmos sobre las pasiones. Su máximo símbolo terminó derribado por la más vieja de las debilidades. Los imperios construidos alrededor de una sola persona son tan sólidos como su punto más vulnerable. Nvidia acaba de descubrirlo, y el resto de la industria tiene motivos para tomar nota.