Dos autoras argentinas para descubrir, un ensayo inquietante y ranking de bestsellers

“Islas del abandono” de Cal Flyn. Fiordo. 345 pgs. $ 5.800

Las “islas del abandono” son los lugares del planeta en los que ha desaparecido la presencia humana. Bosques envenenados, territorios minados como saldo de una guerra, espacios que la radiación volvió inhabitables, campos olvidados porque un cambio político transformó la forma de producción en ellos.

La periodista escocesa Cal Flyn recorre estas islas, en todo el mundo, para descubrirnos un secreto asombroso: la vida ha retornado con más fuerza que antes a estos territorios devastados por la acción de los hombres. “La ausencia de personas, sorprendentemente, demuestra ser más beneficiosa para el entorno que lo perjudiciales que puedan ser la contaminación o los campos minados”, dice Flyn en el prólogo de “Islas del abandono. La vida en los paisajes posthumanos”, un volumen distinguido por el Washington Post y el Sunday Times, entre otros reconocimientos.

A medio camino entre el libro de viajes y el tratado de divulgación cientifica, el libro relata en cada destino al que arriba -Chernóbil, Chipre, Estonia, Michigan, Escocia- un historia que lleva a la destrucción de un ecosistema y luego, a la recuperación asombrosa de la flora y la fauna nativa o directamente, a la aparición de especies nuevas para ese entorno.

La ausencia del factor humano es la característica común de estos extraños paraísos en los que la naturaleza, según palabras de Flyn, más que “recuperarse”, “encuentra la confianza para hacerse presente”.

En algunos casos, el de Estonia por ejemplo, el abandono de las granjas comunitarias soviéticas por la migración a las ciudades, fue el puntapie inicial de un proceso de transformación de la tierra, que cubrió de bosques un gran porcentaje de la superficie del país. Este hecho, que se repite en otros lugares del mundo por procesos similares, es fundamental para reducir la huella de carbono que tanto daño le hace a la Tierra.

A los lectores habituados a consumir información científica sobre ecosistemas y cambio climático, tal vez este volumen no les proporcione contenidos novedosos o sorprendentes. Pero lo interesante de este texto, tanto para legos como para iniciados, es el enfoque periodístico de Flyn, que liga la historia política o económica de un territorio con un desastre ecológico y el modo en que se revierte ese destino .

Poético y ameno, “Islas del abandono” pretende ser una “historia de redención”, una mirada más esperanzada sobre la salud del planeta que nos demuestre que aún estamos a tiempo de cambiar, en parte, el fin de la historia.

El Recomendado

“La paciencia del agua sobre cada piedra” de Alejandra Kamiya. Eterna Cadencia. 128 pags. $ 3.800.

Escritora de cuentos multipremiada, la escritura de Alejandra Kamiya no se parece a nada que hayamos leído antes. Cada relato se despega de la realidad cotidiana, hacia un nuevo mundo construido por el lenguaje. Los animales forman parte de ese mundo y también personajes que no saben por qué llegaron hasta allí. “La despertó el ruido que ya había dejado de ser, un auto que había pasado o no y atravesaba la noche real u otra vez”, así comienza el cuento “El baño”, por ejemplo. Los relatos son muy breves, lo que se narra es pequeño, casi imperceptible; pero la poesía los vuelve inolvidables.

Novedades

“Vías de extinción” de Ana López. Mandrágora. 78 pgs. $ 2.800.

Siempre se aplaude la creación de un nuevo sello editorial. Es el caso de Mandrágora que también es librería y ahora se lanza a la edición de su propio material. En este caso, la nouvelle es obra de otra librera, Ana López, que está al frente de “Suerte maldita”. Este breve relato comienza con la peor tragedia y desde ella se desprende otras historias y reflexiones, para volver, como una melodía; sobre el tema principal: el amor y la muerte.

“La desconocida” de Rosa Montero y Olivier Truc. Alfaguara. 158 pgs. $ 3.999.

El “featuring” llegó a la literatura y da muy buenos resultados. En este caso no se sabe si la estrella es Rosa Montero o Olivier Truc que, como Rosa, proviene del periodismo pero se ha volcado a la literatura para escribir novelas policiales. Como los escritores, dos detectives de España y Francia, tendrán la tarea de investigar las causas del crimen y, de paso, confrontar sus estilos nacionales e investigativos. Un excelente entretenimiento.

Los más leídos

Ficción

1- “Lo nuestro fue real”

Rosario Oyhanarte

2- “La felicidad cabe en una taza de café”

Toshikazu Kawaguchi

3-“El secreto de Compostela”

Alberto S. Santos

4-“Miseria”

Dolores Reyes

5- “La desconocida”

Rosa Montero y Olivier Truc

No ficción

1-“El nudo”

Carlos Pagni

2-“La Gioconda y Leonardo”

Daniel López Rosetti

3-”El poder de las palabras”

Mariano Sigman

4-”El hombre en busca de sentido”

Viktor Emil Frankl

5-

“La tercera”

Alejandro Wall y Gastón Edul

Fuente: Librerías Yenny y El Ateneo.