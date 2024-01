Ansiedad: qué tipos existen y cómo debe tratarse

“La ansiedad puede hacer que las personas traten de evitar situaciones que desencadenen o empeoren sus síntomas. Algunas señales a tener en cuenta incluyen una sensación de temor o preocupación que simplemente no desaparece, o tener problemas para dormir o comer. Otros síntomas pueden incluir inquietud, una sensación de miedo o fatalismo, aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblores y dificultad para concentrarse”, detalló Petros Levounis, presidente de la Asociación Americana de Psiquiatría de Estados Unidos, a The New York Times.

Según la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales de EE. UU., uno de cada cinco adultos estadounidenses dispone de un trastorno de ansiedad. La estadística posiciona al país norteamericano como uno de los países más influenciados por esta problemática. “El primer paso es consultar a un médico para asegurarse de que no haya problemas físicos que causen tus síntomas. Si se diagnostica un trastorno de ansiedad, un profesional de la salud mental puede trabajar contigo para encontrar el mejor tratamiento”, explicó el experto.

Según los expertos, la mayoría de las personas que viven con ansiedad responden bien a dos tipos de tratamiento: la psicoterapia o “terapia de conversación” y los medicamentos. Aunque se ha demostrado que una combinación de ambos es la más efectiva. La Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) es un tipo de terapia de conversación que puede ayudar a una persona a aprender una forma diferente de pensar y comportarse para sentirse menos ansiosa, proporcionando un alivio significativo de los síntomas.

“Evaluar cualquier trastorno mental sin el seguimiento adecuado es potencialmente dañino. Pasos como la detección e intervenciones breves para aquellos con depresión y ansiedad pueden contribuir en gran medida a aumentar la detección temprana de trastornos de salud mental, así como la prevención de la pérdida de vida por suicidio”, advirtió Levounis.

Los trastornos de ansiedad son siempre condiciones patológicas. Hay 5 tipos: Trastorno de Ansiedad Generalizado (TAG), Trastorno por ataques de pánico, Estrés post traumático, Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) y Fobias. “Los síntomas pueden empezar en la infancia y continuar hasta la edad adulta. Son afecciones que requieren abordaje médico y psicológico, tratamiento farmacológico y contención adecuada del paciente. En estos casos es necesario siempre contar con apoyo profesional”, especificó Roxana Anahí Timo, Médica M.N. 88956, en una nota de Perfil.

Un aspecto poco conocido es que el trastorno y sus síntomas puede darse en adultos mayores. “La ansiedad también puede tener síntomas físicos como falta de aliento, fatiga, dolor en el pecho o problemas gastrointestinales. Los adultos mayores pueden pensar que esto es solo una señal de envejecimiento. Pero es importante compartir todos tus síntomas, incluidas tus preocupaciones emocionales, con tu médico”, concluyó el presidente de la institución psiquiátrica estadounidense.