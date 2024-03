Bloqueos: cómo salir del estancamiento de la rutina

El psicólogo Adam Alter, egresado de Princeton y profesor de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, publicó su más reciente best seller “Anatomy of a Breakthrough” (Anatomía de un Avance). Este último libro ofrece varias maneras de salir del atasco mental. “Caer en una rutina o sentirse estancado de vez en cuando es una experiencia universal”, detalló el profesional estadounidense.

En su estudio, Alter explicó que las personas tienden a ser autorreflexivas al acercarse a una nueva década, por ejemplo, a los 29 o 39 años, y que en esos momentos pueden sentirse abrumados cuando la vida no va según lo planeado. Otros puntos de estancamiento pueden tener su origen en grandes cambios como enfermedades, tener un bebé, mudarse o ser despedido del trabajo.

Entre los consejos, que el especialista detalló a The New York Times, se puede vislumbrar ciertas acciones que se recomiendan llevar a cabo para salir del estancamiento rutinario. “Los individuos pueden aplicar los mismos principios a sus propias vidas identificando las cosas que les crean obstáculos y añaden complicaciones o estrés”, afirmó Alter.

“Para comenzar, intenta preguntarte: ¿estoy repitiendo ciertos patrones que no son útiles? ¿Hay cosas que hago regularmente que no disfruto? El siguiente paso es recortar o suavizar cada punto de fricción. Digamos que odias tu traslado al trabajo, pero sientes que no puedes cambiarlo”, ejemplificó el psicólogo y explicó: “¿qué parte lo hace más desagradable? ¿Qué cambios específicos puedes hacer para abordar el problema? ¿Ayudará escuchar un buen pódcast o audiolibro? Si conduces, ¿puedes iniciar un grupo con otros compañeros a quienes llevar al trabajo? ¿Hay alguna manera de trabajar desde casa con más frecuencia?”.

Otro punto son la reformulación de los pensamientos negativos. “Debería haber hecho más en el trabajo, incluso cuando has logrado bastante. Pensamientos persistentes como estos pueden crear estrés e interferir con tus metas”, acotó Judy Ho, neuropsicóloga clínica y profesora asociada en la Universidad de Pepperdine y recomendó: “En lugar de ‘Voy a fracasar en este proyecto’, puedes pensar, ‘Haré lo mejor que pueda, y si tengo dificultades pediré ayuda’. Apunta a evaluar tus pensamientos objetivamente: ‘Estoy teniendo este pensamiento. ¿Cuál es la evidencia a favor? ¿Y cuál es la evidencia en contra?’”.

Otra manera de romper con el estancamiento, lo recomendó Sarah Sarkis, psicóloga clínica y coach ejecutiva en Boston. La especialista estadounidense sugirió: “Imagina una vida futura donde ya no estés estancado. ¿Cómo se ve? ¿Cómo te sientes? Luego piensa en los pasos específicos que te ayudarían a trabajar hacia esa visión. Escribe esos pasos, idealmente a mano. Esto nos ayuda a comprometernos con ellos”.

En una charla TED en la Universidad de California-Berkeley, Adam Cheyer, el cocreador de Siri y vicepresidente de Experiencia de IA en Airbnb, explicó que dar a conocer las metas a los allegados ayuda para superar los bloqueos. “La sola fuerza de poner las palabras en el mundo ahora te hace creer, te hace comprometerte. De alguna manera, el universo te ayudará a alcanzar esta meta”, señaló el empresario tech.

Por último, Alter sugiere que las personas deben dedicar tiempo a actividades que estén alineadas con sus valores. El psicólogo aseguró que el producir un hecho o una acción significativa supera el bloqueo y expresó: “Me sentí como una persona más productiva y eso me dio confianza para abordar otras áreas de mi vida. Cuando nos sentimos estancados, necesitamos significado más que nunca”.