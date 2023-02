Moda y guerra: protestas en los desfiles de los diseñadores ucranianos

“No podemos parar, aunque la realidad sea terrible. Debemos seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer, ser siempre creativos, intentar aportar belleza a este mundo trágico Hay muchos nuevos conceptos en todo eso. Ya no se trata de ser simplemente una creativa de la moda, tengo que salvar mi cultura y mis tradiciones”, declaró la diseñadora ucraniana Ksenia Schnaider a la agencia AFP tras el desfile en la Semana de la Moda de Londres.

Tanto Schnaider como otros reconocidos expertos de la moda provenientes de Ucrania estuvieron presentes en el desfile del London Fashion Week 2023. En el evento se presentaron las colecciones de las marcas Kseniaschnaider, Paskal y Frolov. Todas ellas fueron ideadas y diseñadas en pleno suelo ucraniano bajo el estruendo de los bombardeos rusos, llevando la Ukranian Fashion Week a tierras brítanicas .

Un año después de la invasión rusa a Ucrania, estos tres diseñadores, autoexiliados en diversos países europeos, aprovecharon la Semana de la Moda de Londres para apoyar a su país y realizar un creativo desfile de moda contra la guerra. “Muchas de las prendas se crearon con corbatas desusadas y llevan motivos que simbolizan la fragilidad de la vida”, explicaron los emprendedores.

“Pienso que es importante no dejarlo”, explicó Ksenia Schnaider, que produjo la marca Kseniaschnaider con su marido. La estilista realizó numerosos viajes entre Ucrania y Reino Unido, donde vive ahora su hija. La colección otoñó-invierno 2023 de Kseniaschnaider incluyó pantalones, blazers y faldas producidas con las corbatas que ya no se vendieron. “Los hombres ucranianos ya no necesitan corbatas de momento porque están en el combate”, marcó la modista.

Cuando la ofensiva rusa empezó, hace casi un año, Schnaider huyó de Kiev, y temió “no poder volver a crear nunca más”. Pero; tras pasar por Hungría, Alemania y Reino Unido; decidió que tenía que seguir con la moda Historias similares vivieron los diseñadores Paskal y Frolov.

Julie Paskal, de la marca homónima, afirmo que los estilistas ucranianos presentes en la Semana de la Moda se preguntaron si debían seguir en el sector pese a la guerra. Sin embargo, ella cree que tomó la decisión correcta y se siente “increíblemente agradecida” de que el London Fashion Week haya decidido recibir a las prendas ucranianas.

Por su parte, el estilista Ivan Frolov, cuya marca se inspira de las culturas drag y transgénero, presentó una colección de sudaderas tejidas a mano con espigas de trigo y vestidos corset bordados con cristales de Swarovski. “Crear colecciones es nuestra forma de resistir a la guerra”, manifestó el modisto en un comunicado y añadió: “Este desfile en la Semana de la Moda de Londres es el reflejo de la valentía de todos los ucranianos”.

por R.N.