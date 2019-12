El MAM hacia 2020

El Mercado Agrícola de Montevideo cambió la fisonomía de una importante parte de la capital y se convirtió en un eje de desarrollo de su zona. Quien transite hoy por allí y haya pasado algunos años atrás, seguramente no reconocerá el lugar. Su directora, María Elisa Areán, habló con NOTICIAS sobre el año que se va y lo que se viene para 2020. Metas, desafíos y renovación de compromisos asumidos.

Noticias: ¿Cómo fue el 2019 para el MAM?

María Elisa Areán: El 2019 logró mantener la sostenibilidad en equilibrio, haciendo que los empresarios pudieran en algunos casos ampliar sus proyectos así como también la presentación de nuevas propuestas. Con respecto a las visitas, continuó siendo muy concurrido por uruguayos y turistas; estando en el lugar número 3 de búsquedas de interés en navegadores. A nivel internacional es integrante de la WUWM (Unión Mundial de Mercados) desde el 2018, posicionamiento que nos enorgullece y coloca en un lugar de visibilidad.

Noticias: ¿Cuál es el valor y el compromiso del Mercado en la actualidad?

Areán: El Mercado tiene valor propio dado que cumple con los objetivos primordiales de su proyecto original, remontándonos a 1913 cuando se inaugura con el objeto de ser un Mercado de la zona, pero con el desafío de llegar al resto de Montevideo. Es patrimonio histórico nacional desde 1999, declarado por el MEC, generando así un plus en su atractivo edilicio. Desde su remodelación y acondicionamiento en el 2013 se convirtió en un lugar de compras de alimentos fundamental para las familias, con propuestas variadas y para todos los gustos y necesidades; así también como un completo y grato lugar de encuentro para los desayunos, almuerzos, meriendas y cenas, etc. en la plaza de comidas que es corazón de la convivencia.

El compromiso se desarrolla brindando espectáculos 100% de artistas nacionales que actúan en su remodelado escenario; así también la responsabilidad de difusión social con organizaciones que se desarrollan en pro de la mejora de la calidad de vida (cardiovascular, Alzheimer, cáncer de mama, comida saludable, hipertensión arterial, etc.). Inter institucionalmente se coordinan acciones con el Poder Ejecutivo (UNASEV, INAU, MIDES, MEC, MGAP, MSP, MINTUR, etc. entre otros). Y de la misma manera actividades regionales con intendencias departamentales como las de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano en actividades como el Corredor de los Pájaros Pintados, Semana de Lavalleja, Concurso Internacional de Jura de Quesos organizado por Colonia, lanzamiento de Carnavales de Artigas y Rivera, etc.

El MAM también realiza visitas guiadas a escolares y liceales, talleres literarios, muestras fotográficas y de expresión artesanal, así como el lanzamiento de libros, discos y programas de capacitación públicos y privados. De este modo cumple con el desafío de fomentar la cultura, la integración social, la información de interés general y particular, y el desarrollo económico de los proyectos.

Noticias: Hablando de los objetivos y metas para 2020, ¿cuáles son los principales desafíos?

Areán: El objetivo es sostener el punto de aceptación alcanzado, fomentar más desarrollo y capacitación profesionalizada en el más amplio aspecto de todos sus integrantes. Hacerlo conocer por quienes aún no lo han visitado, multiplicando los simpatizantes, compradores, y turistas. Y fortalecer desde el MAM TV el conocimiento de todo lo que el Mercado realiza diariamente: una herramienta que funciona en la plataforma de Vera TV y es de acceso gratuito a la población.

En el 2020 se culminará la reparación de techos, los que sufrían fallas desde su reinauguración. Después de detectadas las fallas, comenzaron los trabajos y la obra terminará en el mes de marzo. Además se esta realizando el área de residuos, obra planificada con el resto del Mercado pero que por falta de recursos no se había iniciado y funcionaba en forma precaria y transitoria. El Departamento de Desarrollo Económico a través de su director, Oscar Curutchet, en coordinación con la dirección de Recursos Financieros, en este último período del año otorgaron presupuesto al Mercado para la realización a nuevo de esa indispensable obra. Nos queda pendiente ampliar los lugares de estacionamiento. Este proyecto, si bien está desarrollado técnicamente y con las debidas autorizaciones y previsiones de las áreas involucradas por la Intendencia, deberá cumplir con los procedimientos para acceder económicamente a su concreción; esto será un desafío y meta para el 2020. De la mano de la obra de almacenaje de residuos trabajaremos con Desarrollo Ambiental para incorporar nuevas modalidades referentes al desecho clasificado, proporcionando los debidos insumos en alguna de las veredas de la manzana en donde se ubica el Mercado. Esto estará acompañando en los casos necesarios con la información y capacitación para el uso de los mismos.

Noticias: ¿Cómo puede impactar el cambio de gobierno nacional en las actividades del mercado?

Areán: El nuevo gobierno asumirá a partir del 1 de marzo, por lo tanto no debemos adelantarnos, así como tampoco sería responsable especular sobre lo que corresponde estrictamente a la órbita y facultades del Poder Ejecutivo en nuestro país. Con respecto al Mercado depende en lo funcional de políticas departamentales por lo tanto hasta el mes de mayo, en que se realizan las elecciones, el MAM continuará con los lineamientos y directivas ya trazados y recibidos hasta el momento. De todas maneras nos atrevemos a decir que el Mercado es un modelo de negocio público privado, con un funcionamiento que atañe al diario vivir de los ciudadanos en general del barrio, de la ciudad y del resto del país; por lo que no debería verse impactado en su funcionamiento, a excepción de acontecimientos imprevisibles que afecten al país o se agrave la región.

por Daniel Castro Veiga