Frozen 2 (Estados Unidos, 2019. 1 h 45 min.) Dir: Chris Buck, Jennifer Lee. Animación. ATP.

La nueva película animada de Disney llegó a los cines de Uruguay y desde su estreno no ha defraudado. Una historia sólida, personajes entrañables y una banda sonora impactante, son parte del éxito del filme para toda la familia. ¿Por qué Elsa nació con poderes mágicos? La respuesta la está llamando y amenazando su reino. Junto a Anna, Kristoff, Olaf y Sven, se embarcará en un peligroso, pero extraordinario viaje. Entre los datos curiosos a destacar de Frozen 2 podemos señalar que es la primera película en utilizar nuevo software: un simulador de cabello llamado Beast, que ayudó a los realizadores a lograr rizos específicos para Anna, los mechones de cabello de Kristoff despeinados por el viento y un nuevo estilo para Elsa.

Los realizadores consultaron a un botánico de la ciudad de Oslo, Noruega, para asegurarse de que la vegetación del bosque encantado fuera genuina. Entre las 10 variedades de árboles se encuentra el álamo, que predomina a lo largo de la película. También se exhiben plantas tapizantes, como la gayuba, camarina negra, helechos y epilobios; seleccionadas específicamente por contribuir a la paleta de color del bosque encantado.

La banda sonora presenta 7 nuevas canciones originales, y 3 artistas grabaron versiones especiales de las canciones para los créditos finales de la película en la versión original en inglés: Panic! At The Disco, Kacey Musgraves y Weezer. El artista español David Bisbal interpreta “Mucho más allá”, versión en español de la canción de los créditos finales para Latinoamérica y España. La banda sonora fue grabada con 91 de los intérpretes más consagrados de la ciudad de Los Ángeles. La canción de Kristoff: “Lost in the Woods”, está inspirada en los temas de “glam rock” de la década de 1980 (con el efecto del viento en el cabello incluido).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zombieland: Tiro de Gracia (Estados Unidos, 1h 40 min.) Dir: Ruben Fleischer. Comedia de acción. Con: Emma Stone, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Abigail Breslin, Zoey Deutch, Bill Murray, Rosario Dawson, Luke Wilson, Dan Aykroyd, Avan Jogia, Thomas Middleditch, Rachel Luttrell, MWW Michael Wilkerson, Julia Vasi, Jessica Medina, Otis Winston, Jess Durham, Timothy Carr. A+15.

Una década después que Zombieland se convirtiera en una exitosa película, el elenco principal regresa con el director Ruben Fleischer (Venom) y los escritores originales Rhett Reese y Paul Wernick (Deadpool) para Zombieland: Tiro de Gracia (Título original: Zombieland: Double Tap). En la secuela, a través del cómico caos que se extiende desde la Casa Blanca y el corazón, estos cuatro asesinos deben enfrentarse a los muchos nuevos tipos de zombies que han evolucionado desde la primera película; así como algunos nuevos supervivientes humanos. Pero sobre todo, tienen que enfrentar los crecientes dolores de su propia familia improvisada y sarcástica.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jumanji: el siguiente nivel (Estados Unidos, 2019. 2h 5 min.) Dir: Jake Kasdan. Aventura. ATP. Con: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black, Kevin Hart, Awkwafina, Danny DeVito, Colin Hanks, Alex Wolff, Nick Jonas, Danny Glover, Madison Iseman, Ashley Scott, Dania Ramirez, Rhys Darby.

El 2 de enero llega a la pantalla grande “Jumanji: el siguiente nivel”, del Director Jake Kasdan. Es una película familiar de aventura y comedia. Con un reparto integrado por Dwayne Johnson (conocido popularmente como “La Roca”), Kevin Hart, Karen Gillan, entre otros. Las aventuras continúan en el fantástico mundo del juego Jumanji, donde nada es lo que parece. En esta ocasión, los jugadores vuelven al juego, pero sus personajes se han intercambiado entre sí, lo que ofrece un curioso plantel: los mismos héroes con distinta apariencia. Pero, ¿dónde está el resto de la gente? En esta nueva entrega de Jumanji, los espectadores se reencontrarán con la icónica pandilla pero el juego ha cambiado. Cuando regresan a Jumanji para rescatar a uno de los suyos, descubren que nada es lo que esperaban. En “Jumanji: el siguiente nivel”, los jugadores deberán enfrentarse a lugares desconocidos e inexplorados, desde áridos desiertos hasta montañas nevadas, para escapar del juego más peligroso del mundo.

por Mariana Peralta