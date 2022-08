Cómo pasar del fracaso al éxito en tres meses

En un estudio reciente, pudimos detectar un aumento en la intención de emprender o crear negocios por parte de muchas personas que empezaron a vivir de sus pasiones y/o hobbies. Previamente a la pandemia era una temática que venía creciendo, pero con este suceso la intención subió de forma considerable. Durante 2022 desde la consultora Jsansalone hicimos un estudio con 463 emprendedores y empresarios para entender que motivos tenían para emprender y crear empresas. Los resultados arrojaron que los principales motivos para ello son:

1) Intención de generar más ingresos.

2) Buscar vivir de los sueños.

3) Pérdida de empleos.

En dicho estudio, también validamos que la gran mayoría de los titulares de una startup, no tienen el conocimiento necesario para lograr superar los principales escalones de un negocio o que los mismos nacen con techos muy bajos por las categorías. La experiencia de trabajar con muchos de estos grupos nos dice que un negocio que no tiene un diferencial muy claro, que esté respaldado por una tecnología innovadora y que no pueda tener un gran porcentaje de la operación automatizable, va a costar mucho más hacerlo crecer.

Podemos señalar que, aplicando los siguientes pasos y con mucho enfoque, es posible tener un crecimiento muy rápido en tan solo tres meses en un negocio determinado:

1) Entender muy bien la audiencia de tu negocio. Preguntarles lo que quieren que le des.

2) A tu audiencia no le tenés que vender el producto, le tenés que vender los beneficios del diferencial de tu producto y de tu mismo producto.

3) Que tu marketing venda el siguiente paso del proceso de compra, no la venta en sí.

4) Si la gente no sabe que tu producto existe no lo va a comprar nunca, ocupate de que la gente sepa que tu producto existe.

5) Explicá muy bien qué hace tu producto, tenés que lograr que la gente sepa que tu producto le cambia la vida, si lo logras, no vas a necesitar vender, te van a querer comprar.

6) Estructurá un proceso de ventas muy bien definido, para lograr predecir tus ventas fácilmente.

7) No contrates personas que no estén muy alineadas al recurso que necesitas. Hace bien tus búsquedas para conseguir recursos elite.

8) Si no entiendes los números de tu negocio, no vas a poder crecer porque no vas a saber que tienes que hacer. Los números te dicen que hacer con un negocio.

9) Rodeate de los mejores en cada área, así no tenés forma de fallar.

por Juan Sansalone