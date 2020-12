En la burbuja de Juliana Awada

Es “trending topic” habitual en Twitter y, cada vez que llega al podio de los temas del momento, divide con el filo salvaje de la grieta a seguidores y detractores. La última vez que Juliana Awada fue tópico del día, la discusión giró alrededor de la infinidad de notas que un diario muy importante, en su versión web, le dedicaba varias veces por semana, a propósito de nada. Porque lo notable, observaban sus enemigos en redes sociales, es que Awada (mientras el mundo estalla por la pobreza y la pandemia) no tiene más actividad visible que trabajar en su huerta, recoger fruta de los árboles de su jardín e iniciar a sus hijas en los secretos de la pastelería.

Uno de los últimos post que subió a su cuenta de Instagram mostraba una sencilla mesa navideña con el mensaje: “armar una linda mesa y compartir en familia”. El más reciente, una combinación de verduras y frutas rojas de su propia cosecha, apuntaba un poco más alto con la frase: “gracias Tierra por lo que nos das”. Ni ropa, ni libros, ni arte, ni feminismo. “Jamás posteará algo contra el uso de agrotóxicos. Tampoco sobre lo positivo que sería que se promulgue la ley de etiquetado, una postura que iría en línea con quien pretende transmitir la importancia de la buena alimentación”, señalaba el periodista Ernesto Ise en el Diario Perfil, a propósito de esta fijación con la mesa, la cocina y la huerta.

Mauricio Macri, sin embargo, sigue pensando que Juliana le aporta mucho a su imagen pública. De hecho, la ex primera dama tiene un millón de seguidores más que él en Instagram. Pero en la narrativa de Awada, la política no existe. En su burbuja lujosa y plácida, no hay ruidos ni conflicto. Mientras los roles tradicionales femeninos se evaporan en el horizonte, Juliana se aferra con obstinación a los mandatos más arcaicos. Y, aunque asombre, tal vez sea eso lo que el electorado de Mauricio adora.