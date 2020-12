En lo de Alberto Fernández, el cartero llama demasiadas veces

Es una ironía que, en plena era de internet y las redes sociales, Alberto Fernández esté penando por algo tan antiguo como las cartas escritas que periódicamente le dedican sus detractores. La más famosa es la que hace semanas escribió su vicepresidenta, en la que menciona a los “funcionarios que no funcionan” y también los “desaciertos” del primer mandatario, además de convocar a un gran acuerdo de unidad nacional sin siquiera consultarlo antes con él. Más atrás en el tiempo fue Hebe de Bonafini la que en otra esquela lacerante lo trató de amigo de la “corpo” y hasta de la dictadura por reunirse con los principales empresarios del país. “Usted sentó en su mesa a todos los que explotan a nuestros trabajadores y trabajadoras, y a los que saquearon el país”, lo cacheteó. “Y lo más grave de todo: a los que secuestraron a muchos de nuestros hijos e hijas que luchaban por un Patria liberada”.

Y como no hay dos sin tres, ahora otro par de cartas que llegaron al buzón de la Rosada volvieron a ponerlo en aprietos. El Presidente elogió la del francés Emmanuel Macron, que en su mensaje de despedida a Diego Maradona dijo que “saben a derrota” sus aproximaciones a Fidel Castro y Hugo Chávez. Picante. Pero no para Alberto, que le agradeció en forma efusiva la “sensibidad y comprensión” de su pluma, y completó: “Es un texto que va directo al corazón”.

¡Para qué! Enseguida reaccionaron los venezolanos, ofendidos, además, por la fría reacción de Fernández ante otra esquela por la muerte de Maradona, la del presidente Nicolás Maduro. Es cierto que Alberto compartió esa carta en sus redes, pero sin adjetivaciones, lo cual enojó a los dirigentes del chavismo. Uno de ellos, el constituyente Mario Silva, lo señaló desde un programa de la TV estatal venezolana: “A nosotros no nos importa, señor Alberto Fernández, si usted reconoce o no al presidente Nicolás Maduro. Lo que nos da mucho asco es la acción suya, hacerse el tonto, el pendejo. Mejor hablo bien de Macron, pero no digo si Nicolás Maduro nos envió una carta sentida sobre Maradona. Nosotros hemos estado al lado del pueblo argentino en sus luchas, y es muy mezquina esa actitud de parte de Alberto Fernández. ¿Qué busca? ¿Caerle bien al FMI?”.

Y a su lado, Diosdado Cabello, el poderoso titular de la Asamblea Nacional Constituyente, además de conductor del programa, lo remató: “El presidente de Argentina es así como tibio, no sé, ¿verdad? De tibio pa’ frío. Pero no es Macri, al menos. ¡O uno cree que no es Macri! Uno lee algunas cosas y dice: Dios, ¿para dónde van?”.

Alberto necesita un respiro. El cartero llama demasiadas veces.