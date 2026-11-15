En un mercado profesional cada vez más competitivo, la eterna pregunta que suelen hacerse las empresas es cómo atraer y retener talento. La respuesta muchas veces se busca en los salarios, los beneficios o las oportunidades de desarrollo. Pero, hay un factor menos visible que puede pesar tanto como esos elementos y se trata de la forma en que una organización permite (o impide) que las personas hagan su trabajo.

Los profesionales de alto desempeño quieren asumir responsabilidades, tomar decisiones, que se valore su opinión y experiencia y quieren trabajar con otros profesionales que compartan ese compromiso. También esperan una clara dirección estratégica de mediano/largo plazo, y si es posible, contribuir a su definición. Cuando una organización no ofrece ese entorno, retener talento se vuelve cada vez más difícil.

Por eso, la burocracia no es solo una cuestión administrativa. También es un problema cultural. Aparece cuando las decisiones dependen de aprobaciones innecesarias, pero también cuando no hay transparencia, cuando los problemas no pueden discutirse abiertamente o cuando el mérito no se reconoce.

El talento necesita autonomía, no una lista de instrucciones

Las empresas contratan personas con experiencia y capacidad para resolver desafíos. Sin embargo, muchas veces terminan organizando su trabajo como si necesitaran instrucciones para cada paso en vez de comunicar claramente el problema, el objetivo, y empoderar al empleado en la ejecución. En lugar de aprovechar su criterio, las someten a procesos que limitan su autonomía.

Una persona de alto desempeño no espera que le indiquen permanentemente qué hacer. Dado un desafío o problema y una dirección estratégica, se espera que pueda identificar qué necesita hacerse y proponer cómo lograrlo. Para que eso ocurra, la organización tiene que poder definir el desafío y la dirección, y confiar en sus equipos y darles margen para decidir.

La autonomía, entonces, no significa libertad sin dirección. Para delegar decisiones, primero hay que tener claro hacia dónde se quiere ir, y definir y comunicar muy claramente la cultura de trabajo (cómo comportarse). Los equipos deben contar con libertad para elegir cómo alcanzar los resultados… la estrategia y la cultura los mantiene ordenados y evita la anarquía.

En ese sentido, el liderazgo también tiene que cambiar. En lugar de concentrar todas las respuestas, el líder debe ponerse al servicio de su equipo: establecer el objetivo, preguntar qué necesita la persona para alcanzarlo y ayudar a remover los obstáculos que aparecen en el camino.

La burocracia también se mide en velocidad

El verdadero costo de la burocracia generalmente no aparece en una planilla. Puede estar en una decisión que demora semanas, en un problema que nadie se anima a plantear o en una idea que nunca llega a probarse porque necesita demasiadas autorizaciones.

Cuando una organización no es transparente, los problemas no desaparecen: quedan ocultos hasta que se vuelven críticos y no se pueden seguir evitando. Esa falta de comunicación sincera genera lentitud y afecta tanto la experiencia de los empleados como la capacidad de la empresa para responder al mercado.

Por eso, medir la burocracia exclusivamente en horas dedicadas a tareas administrativas puede ser insuficiente. También hay que observar la velocidad de ejecución y la eficiencia de la compañía en relación con otras organizaciones de su industria. La coherencia entre el discurso y la acción de los líderes es clave para acelerar la ejecución.

Una señal importante es la velocidad de aprendizaje. Cuánto tarda un equipo en probar una idea, evaluar si funciona y decidir qué hacer después. Una organización ágil no es aquella que nunca se equivoca, sino la que puede reconocer un error, hablarlo con transparencia y corregirlo sin quedar atrapada en procesos innecesarios. “Hoy sabemos algo que ayer no sabíamos”. La repetición constante de esto, hace a una organización cada vez más robusta.

La transformación tecnológica, y especialmente la inteligencia artificial, está ampliando la capacidad de ejecución de equipos más pequeños. Cada vez más, unas pocas personas pueden realizar tareas que antes requerían muchos recursos. Pero esto requiere contar con profesionales capaces de analizar y evaluar las respuestas de las herramientas que son cada vez más potentes. De esta forma es posible acelerar el ciclo de Pensar, decidir y aprender.

Pero esa capacidad no se aprovecha en organizaciones donde cada decisión debe atravesar múltiples niveles o donde los problemas no pueden discutirse abiertamente, o existen agenda individuales. La burocracia limita la velocidad con la que una empresa puede adaptarse y crecer. En sí misma, y como consecuencia de alentar procesos, hace más dificil la retención de talento.

La nueva batalla por el talento, entonces, no se resuelve únicamente con mejores propuestas de compensación. También exige construir organizaciones donde las personas puedan asumir responsabilidades, tomar decisiones y contribuir con sus ideas.

Combatir la burocracia no significa eliminar todo proceso ni renunciar al control. Significa distinguir qué mecanismos ayudan a alcanzar los objetivos y cuáles se convirtieron en obstáculos. En una economía que premia cada vez más el conocimiento y la capacidad de adaptación, esa diferencia puede definir qué empresas logran atraer talento, aprender más rápido y sostener su competitividad.

Cristian Adamo, cofundador de KURU

por Cristian Adamo