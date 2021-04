No juegan con fuego, juegan sobre el fuego

En un clima extraordinario, el Laboratorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires nos demuestra que tan extraordinario es. Lo que inició en el 2020 se demuestra en tres sensaciones actuales predominantes en Argentina: tristeza, miedo y preocupación según una investigación nacional de 3.078 casos en marzo de este año. Escepticismo puro.

En el mundo, en términos políticos, los oficialismos vienen siendo castigados en las elecciones en pandemia a nivel mundial, los consensos para gobernar se tornan precarios y, probablemente, los ciclos políticos sean más breves. Y si bien el comportamiento electoral es como un “embudo causal”, al decir de Angus Campbell, lo que quiere significar que son muchos elementos que explican una conducta o motivación del voto, este embudo es el modo con él que se evalúa a los gobiernos. Pero también a una oposición desconcertante a la que cualquier tema le queda bien para oponerse. La oposición depende de un barómetro: detecta que algo ejerce presión y lo usa, sea o no verdadero, sea o no ético.

Nuestros contextos ya no se parecen a una olla a presión. Son una olla a presión. Economías devastadas, incapacidad estatal de respuesta integral, pobreza en niveles alarmantes y aumento de la desigualdad. “Desde el mediodía hasta las tres vimos todo aquello que se puede ver de una batalla, es decir, nada”, escribe Stendhal, de la batalla de Waterloo. La niebla de las batallas fomenta que las decisiones se fundamenten en la intuición porque se ve poco desde dentro. Por ende, mucho de los actos políticos no juegan con fuego, sencillamente, aunque no lo vean, juegan sobre el fuego.

*Director de la Maestría en Comunicación Política, Universidad Austral, y presidente de ALICE (Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales)

por Mario Riorda