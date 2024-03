Para qué bajar las tasas de interés

Ayer por la noche conocimos la decisión del Ministro de Economía, oficiando en un área que es responsabilidad del Presidente del BCRA, de bajar la tasa de referencia de los plazos fijos del 110 al 80% anual. Eso significa que la tasa de interés mensual efectiva es del 8%, muy menor a la inflación estimada, por lo cual los ahorristas van a seguir perdiendo contra ella. Dicho en lenguaje de calle viene a completar la licuadora que se ejerce desde el 12 de diciembre pasado llevando el dólar de $ 360 a 800, con lo cual en un ratito se pudo comprar menos de la mitad de lo que se compraba hasta el 11 de ese mes. Ahora van a meter en la licuadora los ahorros con lo cual el capital de los argentinos se termina de licuar, ya que el capital es Consumo + Ahorro.

Con lo anteriormente expresado, los plazos fijos van a caer en las cuentas corrientes y/o cajas de ahorro y ello va a ir a consumirse o dolarizarse en cualquiera de sus formas. Ya sea mediante la bolsa y/o blue o dólar libre que en conjunto con las no renovaciones de los $417 MM de plazos fijos UVA que los bancos no quieren renovar – ya que desde diciembre a hoy tuvieron que pagar un 80% de interés- van a llevar los valores de los dólares a la suba acorde al nivel del riesgo país cercano a los 1700 puntos.

Todo esto lleva a un rebote inflacionario, normal y habitual, en marzo como consecuencia que es un mes con esas características. Teniendo como dato de inflación de abril -que se anuncia en mayo- cercano al 12% , el mismo dato de inflación que poseía el país en noviembre pasado con la diferencia que ahora tendríamos desocupacion de 1 dígitos +pobreza superior al 70% y actividad económica paralizada mientras que en noviembre 2023 la desocupación era del 5/6%, la pobreza del 45 actiividad económica cercana al 75%.

Pero volviendo el eje al tema de referencia, sirve para en conjunto con el pedido realizado por el Jefe de Gabinete al FMI que remitan los U$S 13.5 MM que firmó Mauricio Macri en agosto 2018 y Alberto Fernández rechazó en 2019 por ser impagable el acuerdo para engrosar las reservas del BCRA, a lo cual la respuesta fue que se evaluarían en fones de marzo de acuerdo a datos económicos y sociales.

En forma concomitante con los U$S 5 MM netos que quedarían luego de pagos que viene y tiene que hacer podrían reunirse con cerca de U$S 18 MM de reservas lo que llevaría a una nueva convertibilidad de $ 4.000 a U$S 1; aunque para hacerlo más fuerte necesitaría cerca de 17 MM adicionales, que casualmente es el numero de plazos fijos en U$S dentro del sistema financiero y una posible convertibilidad 2000 a 1. En forma posterior a ello se le sacarían 3 ceros a la moneda llegando a 2 a1. Con lo cual estaríamos en una inflación mensual del 6% pero estaríamos en la paz de los cementerios sin actividad económica y con desocupación más allá de los 2 dígitos y pobreza arriba del 70%.

por Fabián Medina