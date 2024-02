¿Qué buscan los argentinos en Uruguay?

Durante la pandemia, Uruguay comenzó a recibir mucha inmigración argentina. Y muchos no volvieron a su país. Según datos oficiales de la Cancillería uruguaya, en 2019 habían sido 2.042 los argentinos que solicitaron la residencia. En 2020 se experimenta un salto a 6.816 trámites de residencias, y en 2021 se llega a un número de 12.489. Y en los últimos años la tendencia se ha mantenido, e incluso incrementado con algunos casos emblemáticos de reconocidos empresarios argentinos quienes han decidido residir en Uruguay.

Ahora bien, analicemos este fenómeno, ¿Qué buscan los argentinos en Montevideo, Punta del Este, Colonia y otras localidades del Uruguay? ¿Constituyen los beneficios fiscales el único factor por el cual se radican extranjeros en este país? La respuesta es no. Es correcto afirmar que Uruguay ofrece una serie de incentivos fiscales muy interesantes, sumado al atractivo criterio de tributación. Lo anterior resulta muy interesante a los efectos de invertir o utilizar a Uruguay como hub o plataforma logística, para así trabajar desde el país hacia el exterior, máxime contando con la tecnología, herramienta que hoy permite mantenernos conectados con el resto del mundo.

A lo anterior, y continuando con los aspectos tributarios, debemos tener presente que Uruguay no constituye paraíso fiscal, las empresas y sus distintas tipologías jurídicas, ya sean (SAU, SAS, SRL) son instituciones residentes en Uruguay, es decir, no existen empresas off shore de origen uruguayo, lo cual constituye un mito a derribar. Analizados entonces los aspectos mencionados, debemos mencionar otras razones por las cuales los ciudadanos argentinos y otros extranjeros resuelven migrar y residir en Uruguay. Hay distintas razones por las cuales resulta el país elegido para establecerse, tanto por parte de los argentinos como por parte de otros inmigrantes.

Uruguay se ha posicionado entre las 40 mejores opciones a nivel mundial, de acuerdo con un ranking elaborado por CS Global Partners. Estos guarismos se obtienen en base a cinco características: 1) seguridad y protección, 2) oportunidad económica, 3) calidad de vida, 4) movilidad global y 5) libertad financiera. La seguridad, así como la protección, se ven respaldadas con sistemas y software de video vigilancia de última generación en diversas localidades del país, comenzando con Montevideo

Existe un aspecto no mencionado, y es la estabilidad y seguridad jurídica. Es decir que con prescindencia del gobierno de turno, Uruguay tiene trazada una matriz o plan de desarrollo de crecimiento que en general converge con los intereses de los ciudadanos y el enfoque político. La democracia y la construcción de un sistema político sólido constituyen pilares, sumado a la independencia de poderes, con un concepto férreo de independencia en materia judicial. Esto es reconocido por agencias internacionales de crédito, de medición de transparencia, indicadores de justicia social. Destacan la previsibilidad y transparencia de la economía y sociedad uruguaya, así como su lucha frontal contra el lavado de activos.

En cuanto a la calidad de vida, el país cuenta con bajos niveles de contaminación visual y sonora, producto también de la escasa población que registra el país, lo cual si bien resulta positivo por una parte, también tiene un cariz desfavorable a la hora de abordar el consumo interno y las posibilidades de inserción laboral. La educación y en especial la educación cívica del pueblo uruguayo agrega valor a la propuesta, dado que se respetan las reglas, partiendo de ejemplos tan simples como la preferencia del peatón a cruzar ante una senda peatonal.

Las bellezas naturales del país también resultan muy atractivas, habiendo concentrado una gran cantidad de migrantes en el departamento de Maldonado, concretamente en Punta del Este y todas sus adyacencias. Se trata de un verdadero paraíso según la visión y opinión mayoritaria de los operadores. Constituye el principal balneario de Sudamérica de carácter exclusivo. Se advierte, además, con mayor frecuencia la afluencia de público de gran poder adquisitivo proveniente de Estados Unidos, Europa y otras naciones.

¿Vale decir que Uruguay es un país para encontrar oportunidades laborales? Esta variable depende del tipo de trabajo a realizar. Es decir, el trabajo remoto se adapta perfectamente a la situación de migrantes de mediana edad o familias jóvenes que trabajan de forma remota con el exterior. Reiteramos, tratándose de un país de escaso nivel demográfico las oportunidades de trabajo locales no son su fuerte. No obstante, para empresarios y funcionarios tecnológicos estarían dadas todas las condiciones y oportunidades, dado que la afluencia de residentes demanda servicios y comercios de consumo.

Por muchas razones, sin dudas, Uruguay se ha transformado en un lugar de llegada cada día más buscado. Por consiguiente, la infraestructura deberá adaptarse en el corto plazo a la demanda poblacional. Una clara muestra de todo esto, es que en el ámbito educativo, los colegios e instituciones de enseñanza de Maldonado se encuentran colmadas, y con listas de espera dada la demanda e inmigración que no cesas.

* Abogado y asesor de inversiones en Uruguay

por Carlos Ruiz Lapuente