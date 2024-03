Radiografía: ¿cuántos likes y retuits hace Javier Milei por día?

Javier Milei ganó la campaña electoral con un estilo que rompió con la lógica tradicional de la comunicación política digital. Hoy, a casi tres meses de su asunción, sigue manteniendo esa impronta con un uso particular de las redes sociales, especialmente de su cuenta de “X”. Pero analicemos en profundidad cuánto tiempo está en la plataforma y cómo la utiliza.

El ahora presidente abrió su cuenta de Twitter en octubre de 2015, siete años antes de que Elon Musk comprara la plataforma por 44.000 millones de dólares para transformarla en “X”, como la conocemos actualmente. Desde ese entonces, tiempos en los que gobernaba Cristina Fernández de Kirchner, hasta hoy, Milei hizo 225.609 posteos (posiblemente una vez publicada esta nota, ese número ya quede desactualizado) convirtiéndose en el Presidente más tuitero de la República Argentina superando ampliamente a sus antecesores.

Alberto Fernández, por ejemplo, hace más de 14 años que usa la red social y sus tuits son 33.146. Mauricio Macri, en cambio, suma 10.747 y la propia Cristina Kirchner, una de las pioneras en tuitear en nuestro país, no supera los 16.100 tuits. ¿Qué hace a Milei diferente al resto?

“Uso las redes sociales en el momento del desayuno, en el momento del almuerzo y después a la noche” afirmó hace unos días en una entrevista, confesando también que en la única plataforma que no publica es Tik Tok, aplicación que utiliza con la ayuda de Iñaki Gutiérrez quien lo grabó durante toda la campaña electoral.

Su vehemencia en el uso de las redes sociales comenzó a ser tema recurrente en la agenda pública, no solo por la cantidad de posteos que realiza sino por el tipo de contenido de esas publicaciones. En las últimas horas, por ejemplo, la Asociación Síndrome Down de la República Argentina (ASDRA) rechazó la actitud del Presidente por haber validado con un "me gusta" una publicación discriminatoria contra el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en medio del conflicto con esa provincia.

Antes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, tuvo que dar explicaciones en una de sus conferencias de prensa diarias por otro like que hizo Milei contra Torres tras un cruce con el periodista Fabián Waldman.

Pero, ¿cuánto tiempo usa “X” el Presidente? ¿Es realmente un tuitero acérrimo? Analicemos los últimos siete días. El lunes 19 de febrero, Milei hizo 119 likes y 53 retuits; el martes 20 los “me gusta” fueron 523 y los retuits 212; el miércoles 21 pasó tres horas en la plataforma haciendo 322 likes y 102 retuits; el jueves puso 290 corazones y retuiteó 163 mensajes. El viernes 23 los likes fueron 561 y los retuits 296.

El sábado 24 fue el día que más “me gusta” realizó con 790 y 462 retuits. Y el domingo 25 fue el día de la semana que más estuvo en X: 4 horas 35 minutos, haciendo 701 likes y 292 retuits. En total, en una semana, Milei hizo 3.305 likes, 1.580 retuits, y tuiteó 41 veces. Pasó aproximadamente más de 22 horas en la plataforma, es decir, casi un día entero. En lo que va de esta semana, lleva 491 likes y 196 retuits.

¿Qué pasa si comparamos la cantidad de likes que hacen otros políticos argentinos? Hasta ahora, en toda su vida tuitera, Alberto Fernádez hizo 8.833 “me gusta” en Twitter; Mauricio Macri 149 y Cristina Kirchner 486. Milei, en cambio, ya suma casi 450.000 likes.

Algo importante: cada RT, la plataforma lo considera como un tuit propio, creciendo así el total de posteos realizados por cuenta pero esto tiene un límite de acuerdo a la última actualización de “X”. El número de tweets permitido por la aplicación es de 2.400 al día (incluyendo retuits), límite al que aún no llegó el Presidente.

Otras particularidades del estilo Javier Milei es la confirmación de noticias a través de los “me gusta” de “X”. Solo por mencionar un caso, el 25 de enero, luego de que el Presidente le pidiera la renuncia al por entonces ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, Milei destacó con un corazón el siguiente tuit: “Atención. El Ministerio de Infraestructura dejará de existir y pasará a ser Secretaría bajo la órbita de Toto Caputo, super Ministro de Economía. Buena decisión. No hay plata” confirmando así la nueva organización del Gobierno en ocho Ministerios.

Una impronta que destruye a los manuales de comunicación política y que tiene una característica fundamental: la cercanía “no profesionalizada” que originó el cambio por completo de cómo comunican en nuestro país los protagonistas del arco político. Si bien la “humanización” es algo que siempre se busca para acercar al político de manera directa con los ciudadanos a través de las redes sociales, detrás de eso, generalmente, existe un equipo de consultores y técnicos que se dedican a cuidar estratégicamente cada paso del político, guionando con lujo de detalles toda huella digital que queda registrada.

¿Se acuerdan de, por ejemplo, los ataques tuiteros de Alberto Fernández respondiendo comentarios en plena madrugada apenas comenzada la pandemia? ¿O Mauricio Macri entrevistando en primera persona en el Paseo del Bajo a quienes estuvieron detrás de su construcción para luego publicarlo en su Facebook? Esa es la demostración clara de la cercanía profesionalizada, cuestión que ahora no pareciera existir con un Javier Milei que utiliza las redes sociales principales (Instagram y “X”) sin filtros de terceros.

De ahí, el uso ¿desmedido? de “X” y la publicación constante de memes, acciones que lo llevaron a ganar las elecciones porque justamente no hizo lo que la sociedad ya estaba acostumbrada a ver de parte de los políticos. Y, en un contexto en el que la nueva grieta es la gente vs. los políticos, triunfó el candidato menos político. Pero la pregunta es recurrente, ¿se puede mantener esa impronta en gestión? El tiempo dirá.